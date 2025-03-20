«Нейроинформ» обеспечит защиту клиентов «Первой Формы» от киберугроз

Российская компания «Нейроинформ», занимающаяся анализом и оценкой киберрисков, и разработчик BPM-системы «Первая Форма» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Нейроинформ» обеспечит защиту клиентов «Первой Формы» от возможных киберугроз. Клиенты «Первой Формы» смогут использовать инновационное решение «КиберМонитор», разработанное специалистами «Нейроинформ» для создания эффективной защиты своей ИТ-инфраструктуры, что позволит своевременно выявить возможные уязвимости, минимизировать риски утечки данных, а также повысит устойчивость бизнес-процессов.

«Первая Форма» – это российская ИТ-компания, которая является разработчиком одноименной low-code BPM-системы. Организация автоматизирует документооборот, управление проектами, CRM, B2B2C-решения и корпоративные коммуникации, а также создает цифровые рабочие места. Компания состоит в реестре отечественного ПО Минцифры. «Первая Форма» участвует в импортозамещении зарубежных корпоративных сервисов – MS Teams, Sharepoint, Dynamics CRM, Jira и других. Среди клиентов компании «ВкусВилл», «Спортмастер», ДРТ, «Академия Ростеха», «Русклимат».

Сначала «Первая Форма» протестировала сервис «КиберМонитор», выявила и устранила уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре. Полученные результаты смогли доказать ценность технологии, и в дальнейшем было принято решение сделать «КиберМонитор» доступным для всех клиентов.

Также «Первая Форма» приняла решение о сотрудничестве с «Нейроинформ» по ряду других причин. Компании нужен был надежный партнер по кибербезопасности, способный защитить клиентов из разных отраслей. Особенно важно было найти решение для среднего бизнеса, который часто становится мишенью хакеров, но не может позволить себе полноценную защиту. «КиберМонитор» – это простое автоматизированное и доступное решение для эффективной проверки защищенности ИТ-инфраструктуры. Данный сервис стал идеальным вариантом, позволяющим обеспечить качественную защиту всех клиентов «Первой Формы».

По данным «Нейроинформ», количество киберугроз в России постоянно растет, и это серьезная проблема для бизнеса. В 2025 г. важным трендом является использование вредоносного ПО хакерами. По данным аналитиков «Нейроинформ», количество кибератак с использованием вирусов-шифровальщиков в России в 2024 г. выросло на 82% по сравнению с 2023 г. В 2025 г. наблюдается тенденция к росту использования вредоносного ПО злоумышленниками, и количество атак будет только расти. Для поставщиков ИТ-услуг вопрос эффективной защиты клиентов особенно важен, поскольку они несут ответственность за оказываемые услуги и за стабильную работу ИТ-инфраструктуры своих клиентов.

«Кибербезопасность сегодня – это не просто часть ИТ-стратегии, а фундаментальный элемент развития российского бизнеса. Это партнерство – наш вклад в укрепление технологического суверенитета и защищенности российских компаний», – отметил Денис Селезнев, генеральный директор «Первой Формы».

«Нам очень приятно, что “Первая Форма” высоко оценила функциональность нашего решения “КиберМонитор” и приняла решение о долгосрочном сотрудничестве с нашей компанией. Сейчас существует много серьезных угроз, которые могут привести к негативным последствиям. Поставщикам ИТ-услуг по всей России нужно обеспечить надежную защиту ИТ-инфраструктуры своих клиентов с помощью профессиональных решений», – сказал Александр Дмитриев, генеральный директор «Нейроинформ».

В настоящее время сервис «КиберМонитор» уже доступен для клиентов «Первой Формы».