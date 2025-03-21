«Импульс Телеком»: инновации для успешного бизнеса

Компания «Импульс Телеком» подвела итоги 2024 г., который стал временем активного роста, стратегических изменений и внедрения передовых решений. Компания значительно расширила бизнес, усилила позиции на рынке, увеличила долю импортозамещающих технологий и укрепила связи с российскими производителями ИТ-оборудования и ПО. Запуск нового офиса в Санкт-Петербурге, модернизация складской логистики, цифровизация внутренних процессов и рост ключевых финансовых показателей подтверждают амбициозные планы компании. Об этом CNews сообщили представители «Импульс Телеком».

Рост бизнеса и развитие импортозамещения

В 2024 г. «Импульс Телеком» укрепил позиции на рынке, увеличив оборот на 19,6%. Существенный вклад в рост внесло расширение сотрудничества с российскими производителями ИТ-оборудования и программного обеспечения, что позволило предложить заказчикам новые конкурентоспособные решения.

Компания заключила партнерские соглашения с ведущими отечественными вендорами, усилив портфель решений в стратегически важных сегментах. В результате клиенты получили доступ к надежным и эффективным технологиям, а бизнес — дополнительные возможности для масштабирования и гибкости в условиях рынка.

«Мы уверенно развиваемся в рамках курса на технологический суверенитет, предлагая нашим клиентам надежные и высокотехнологичные решения от российских производителей. Этот тренд усиливается, и мы видим в нем не только новые вызовы, но и огромные перспективы для бизнеса», — сказал директор по развитию Дмитрий Божевольнов.

Открытие нового офиса в Санкт-Петербурге

В июле 2024 г. «Импульс Телеком» открыл офис в Санкт-Петербурге, что стало важным шагом в расширении географии присутствия. Новый филиал обеспечил ускоренную поставку ИТ-оборудования и программного обеспечения в Северо-Западном регионе, расширенное предпродажное и постпродажное обслуживание, а также прямое взаимодействие с заказчиками региона.

«Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам и обеспечивать их полную поддержку на всех этапах реализации проектов. Новый офис позволит нам оказывать еще более качественный и оперативный сервис в регионе», — сказал управляющий директор Алексей Макаров.

Модернизация складских процессов

В 2024 г. «Импульс Телеком» инициировал масштабную модернизацию складской логистики, внедрив адресное хранение товаров и систему управления складом (WMS). Это позволило: оптимизировать складские площади и маршруты перемещения товаров; ускорить инвентаризацию без остановки работы склада; автоматизировать ключевые процессы: комплектацию, контроль запасов и отгрузки; сократить время адаптации новых сотрудников до нескольких часов.

«Мы достигли нового уровня управляемости складскими процессами, установив полный контроль над операциями. Теперь мы можем оперативно реагировать на вызовы бизнеса, улучшая клиентский сервис и повышая эффективность всей логистики», — сказал директор по логистике Андрей Белов.

Цифровизация бухгалтерских процессов

Компания продолжает путь цифровой трансформации, уделяя особое внимание автоматизации внутренних процессов. В 2024 г. был запущен первый этап оптимизации бухгалтерских процессов: внедрена система учета и обработки запросов, сократившая время решения технических вопросов на 30%; проведен аудит процессов для дальнейшей автоматизации документооборота; усилен переход на электронный документооборот, который снизит затраты и повысит точность работы с финансовыми данными.

В планах на следующий год — переход к прогнозной аналитике на основе данных бухгалтерского учета.

«Мы трансформируем бухгалтерию в стратегически важное подразделение, обеспечивающее бизнес точными финансовыми данными. Автоматизация и цифровизация позволят нам работать быстрее, точнее и эффективнее», — сказала финансовый директор Ирина Карпова.

Фокус на людей и развитие корпоративной культуры

2024 г. стал для «Импульс Телеком» годом укрепления HR-стратегии и развития корпоративной культуры. Среди ключевых инициатив: внедрение цифровой платформы Teamly для автоматизации HR-процессов и адаптации новых сотрудников; запуск сервиса «Идеи», где сотрудники предлагают улучшения и инновации; программа обмена опытом, позволяющая команде делиться лучшими практиками.

«Мы создаем среду, где сотрудники могут развиваться, расти и вносить вклад в успех компании. Современные технологии и открытые коммуникации позволяют нам становиться сильнее и эффективнее», — сказала HR-директор Тамара Елецкая.

Итоги года и взгляд в будущее

2024 г. стал важным этапом роста и трансформации для «Импульс Телеком». Компания не только усилила позиции на рынке, но и заложила прочную основу для будущего развития, внедряя инновационные технологии, автоматизируя бизнес-процессы и расширяя клиентские сервисы.

В 2025 г. компания продолжит движение вперед, фокусируясь на технологическом лидерстве, цифровизации, расширении продуктового портфеля и укреплении позиций на рынке импортозамещающих решений.

«"Импульс Телеком" — это инновации для успешного бизнеса. Мы уверены, что наши технологические решения и стратегический фокус на развитие позволят клиентам достигать новых высот, а нам — укреплять лидерские позиции в индустрии», — сказал коммерческий директор Илья Мамлеев.