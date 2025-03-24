«1С ПРО Консалтинг» поможет российским вузам в подготовке практико-ориентированных кадров

Компания «1С ПРО Консалтинг», которая занимается системно-ориентированным консалтингом и внедрением корпоративных систем «1С», поможет российским вузам в подготовке нового поколения практико-ориентированных ИТ-специалистов. В 2025 году компания расширяет программу сотрудничества с университетами и планирует обучить еще больше студентов. Наиболее успешным из них будет предложена стажировка в компании. Об этом CNews сообщили представители «1С ПРО Консалтинг».

Работу с вузами в «1С ПРО Консалтинг» видят частью социальной политики компании, а также комплексной программы по формированию кадрового резерва из наиболее талантливых выпускников. Так, в 2024 г. специалисты компании провели серию лекций в Институте экономики и права ПетрГУ, в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС (НИТУ МИСиС), а также в других вузах. Занятия проводились как в очном, так и в онлайн-формате.

В ПетрГУ сотрудники «1С ПРО Консалтинг» поделились со студентами опытом автоматизации процессов бюджетирования в компаниях как регионального, так и федерального уровня. Студентам рассказали о практике внедрения автоматизированных решений в различных организациях и их влиянии на эффективность бизнес-процессов, о ключевых этапах жизненного цикла проектов автоматизации ERP-решений и специфике работы в крупной ИТ-компании, включая особенности дистанционного взаимодействия.

В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС (НИТУ МИСиС) команда «1С ПРО Консалтинг» прочла лекции о внедрении информационной системы «1С:ERP Управление предприятием». Студенты получили знания об эволюции ERP-систем, современных подходах к управлению предприятием посредством цифровой трансформации, а также о наиболее востребованных задачах бизнеса и причинах запуска проектов по автоматизации. Кроме того, будущие ИТ-специалисты получили возможность на практике познакомиться с системой управления ресурсами предприятия – «1C:ERP».

«В 2024 г. мы пригласили к себе на стажировку группу студентов. В течение трех месяцев они погружались в специфику управления проектами на базе “1С”, проходили курсы под руководством внутренних менторов, а также участвовали в реализации реальных ИТ-проектов. Как итог, половина стажёров успешно сдала экзаменационный тест на сертификат “1С:Профессионал "1С:ERP Управление предприятием” и захотела продлить стажировку. Для нас это однозначно успешная практика. В 2025 году мы продолжим обучать, стажировать и приглашать на работу наиболее перспективных студентов», — сказала Татьяна Белова, директор по персоналу «1С ПРО Консалтинг».

«”1С ПРО Консалтинг” работает с крупнейшими заказчиками страны, поэтому у нас всегда есть потребность в молодых талантливых специалистах, способных работать на сложных проектах внедрения ERP-систем. Проект по работе со студентами требует инвестиций с точки зрения разработки эффективных программ стажировки, участия менторов и руководителей, поддержки со стороны внутренних кураторов, однако для нас это возможность, наравне с вузами, принять участие в подготовке и привлечь высокопотенциальных молодых людей в компанию еще на старте их карьеры. Это способствует развитию нашей компании и ИТ-отрасли в целом», — сказал Владимир Бибанов, генеральный директор и партнер «1С ПРО Консалтинг».