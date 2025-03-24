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«Авито Работа»: за год число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» выросло почти вдвое

Россияне пенсионного возраста все чаще проявляют интерес к трудоустройству, выбирая профессии, которые позволяют им оставаться активными и получать дополнительный доход. Согласно данным «Авито Работы» за зимние периоды 2023/2024 и 2024/2025 гг., число откликов на вакансии, в описании которых отмечалась возможность трудоустройства сотрудников-пенсионеров, выросло на 89%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Лидером по приросту откликов стала профессия оператора колл-центра — интерес соискателей к ней за год увеличился почти в 2,5 раза (+147%). В среднем зимой 2024/2025 гг. работодатели предлагали сотрудникам на начальных позициях около 39 тыс. руб. в месяц без учета премий и бонусов за выполнение плана. При этом на позициях операторов колл-центров компании зачастую предлагают специалистам гибкие графики работы — такой формат занятости может быть удобен для сотрудников пенсионного возраста.

Популярными среди соискателей оказались позиции в розничной торговле: на 145% выросло число откликов на позицию продавца-консультанта, на 142% — на позицию кассира. Средняя предлагаемая зарплата для первых составила 45 579 руб. в месяц, для вторых — 50 323 руб. в месяц. Часто такие линейные позиции пользуются спросом у соискателей благодаря возможности работать рядом с домом и выбирать смены в удобное время.

Интерес у соискателей также вызывают вакансии в транспортной отрасли, привлекающие кандидатов высокими зарплатными предложениями. Так, число откликов на позицию водителя-экспедитора увеличилось на 145% за год, а новые сотрудники при трудоустройстве зимой этого года могли рассчитывать на средний заработок в размере 157 026 руб. в месяц. Кроме того, соискатели проявляли интерес к вакансиям водителей категории C — контакты работодателей стали запрашивать на 132% активнее, а средние зарплатные предложения на таких позициях достигали 99 456 руб. в месяц.

«Расширение воронки найма за счет слоев населения, менее представленных на рынке труда, становится одним из главных трендов в сфере занятости. Работодатели рассматривают кандидатов старшего возраста как ценных работников, обладающих опытом, высоким уровнем ответственности и лояльностью. Это особенно актуально в условиях дефицита кадров, когда компании вынуждены искать новые подходы к поиску сотрудников. Специалисты, в свою очередь, получают возможность оставаться активными, социально вовлеченными и иметь дополнительный источник доходов, помимо пенсии», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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Профессии с наибольшим приростом откликов на вакансии с пометкой доступности трудоустройства «для пенсионеров», зима 2023/2024 — зима 2024/2025 года

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