«Киберпротект» открыла представительство в Белоруссии

Компания «Киберпротект» сообщила об открытии офиса в столице Республики Беларусь городе Минске. Это первое зарубежное представительство компании, российские офисы «Киберпротекта» расположены в московском технопарке «Физтехпарк» и наукограде Иннополис в Республике Татарстан. Компания намерена налаживать взаимодействие с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь, развивать направление разработки программного обеспечения (R&D) и укреплять сотрудничество с образовательными организациями страны.

«Открытие представительства в Минске соответствует стратегии развития нашей компании и нацелено на укрепление деловых связей в области информационных технологий внутри Союзного государства. Мы видим большой интерес к технологиям резервного копировании и защиты данных, а также создания ИТ-инфраструктуры предприятий со стороны белорусских заказчиков и партнёров. Мы рассчитываем на сотрудничество, которое сделает наши решения ещё лучше и доступнее в Республике Беларусь», — отметил генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

Представительство «Киберпротекта», компания «Киберпротект Бел» вошло в число резидентов Парка высоких технологий — ведущего ИТ-кластера в Центральной и Восточной Европе, который предлагает благоприятные условия для развития бизнеса и является зоной с особым правовым режимом. На сегодняшний день резидентами ПВТ являются более 1020 компаний, они получают возможности льготного налогообложения, свободного движения капиталов, упрощённый документооборот при заключении сделок и другие поддерживающие инструменты развития.

«Информационные технологии в Республике Беларусь являются одним из ключевых компонентов экономики, делают вклад в её конкурентоспособность. Рынок нуждается в развитии современных, импортонезависимых решений в области защиты данных, — сказала Ирина Максимова, директор офиса «Киберпротект» в Республике Беларусь. — Мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество с нашими университетами и другими образовательными учреждениями, студенты и выпускники которых в перспективе смогут получить возможность пройти стажировку и начать свою карьеру в современной ИТ-компании».

«Киберпротект» активно развивает академическую программу и сотрудничает с высшими и средними специальными учебными заведениями как в России, так и за её пределами. Первым вузом в Республики Беларусь, с которым было подписано комплексное соглашение о партнёрстве, стал Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) — крупный многопрофильный учебно-научный центр. В рамках стратегического взаимодействия сторон предусмотрена реализация совместных исследовательских, учебных, информационных и иных проектов.

Ключевое направление работы компании «Киберпротект» — развитие технологий резервного копирования. Современные системы резервного копирования являются неотъемлемой и необходимой частью ИТ-инфраструктуры организаций любого масштаба. Они играют решающую роль в предотвращении потери данных в случае возникновения нештатных ситуаций, атак злоумышленников, действий вирусов-шифровальщиков или сбоев оборудования, позволяют в кратчайшие сроки восстановить работоспособность предприятия.