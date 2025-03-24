CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Команда Verbosity примет участие в конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025»

Мы рады сообщить, что команда Verbosity, которая занимается разработкой решения для корпоративного общения, примет участие в предстоящей конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025», которая состоится 1 апреля 2025 года. Это важное событие в мире технологий и бизнеса соберет экспертов, предпринимателей и специалистов, чтобы обсудить актуальные тренды и инновации в области коммуникаций.

На конференции мы выступим с докладом на тему «Корпоративное общение в мессенджерах». В условиях стремительного развития цифровых технологий и изменения подходов к взаимодействию внутри компаний, мессенджеры становятся неотъемлемой частью корпоративной культуры. Мы обсудим, как современные инструменты общения могут повысить эффективность работы команд, улучшить взаимодействие между сотрудниками и создать более продуктивную атмосферу.

В рамках доклада будут рассмотрены ключевые аспекты использования мессенджеров в корпоративной среде, включая:

  • Эффективность коммуникаций: Как мессенджеры позволяют сократить время на обмен информацией и повысить скорость принятия решений.
  • Интеграция с другими инструментами: Возможности интеграции мессенджеров с разными системами, проектными инструментами и другими корпоративными приложениями для повышения общей продуктивности.
  • Безопасность и конфиденциальность: Как обеспечить защиту данных и соблюдение стандартов безопасности при использовании мессенджеров в бизнесе.
  • Культура общения: Как правильно настроить корпоративные мессенджеры, чтобы они способствовали созданию позитивной рабочей атмосферы и укреплению командных связей.

Мы приглашаем всех заинтересованных специалистов и предпринимателей посетить наш доклад, чтобы узнать о лучших практиках и получить ценные рекомендации по внедрению мессенджеров в корпоративную жизнь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию»

Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов

Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*

Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще