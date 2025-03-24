По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд: в фокусе была продажа ПО и оборудования

ИТ-холдинг Т1 подвел финансовые итоги за 2024 г. и представил новые ориентиры бизнес-стратегии. Компания продолжила восходящий тренд своего развития, сформировавшийся в течение последних 2-3 лет и продемонстрировала позитивную динамику по данным финансовой отчетности МСФО. Выручка Т1 превысила показатель 2023 г. на 29% и составила 249,6 млрд руб. без НДС. Показатель EBITDA вырос на 11% и достиг 94,4 млрд руб. Ключевой вклад в результативность Т1 стали комплексные масштабные проекты по импортозамещению, которые в течение 2024 г. холдинг реализовывал в интересах крупнейших отечественных компаний из различных отраслей. Фокусом таких проектов стали поставки отечественных серверов, СХД, сетевого оборудования, внедрялись решения АСУ ТП, ПО собственной разработки, интеграция софта сторонних вендоров и сервисная поддержка.

«Мы последовательно реализуем долгосрочную стратегию, направленную на сохранение позиции поставщика, закрывающего все задачи по технологической трансформации для государства и компаний из ключевых отраслей экономики. Для этого у нас есть все возможности: аккумулируя лучший опыт в разработке и внедрении цифровых решений, мы понимаем ожидания крупного бизнеса со сложной ИТ-архитектурой и умеем эффективно решать их задачи в условиях множества требований и ограничений, — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1. — Особое внимание холдинг уделяет проектам импортозамещения в системообразующих организациях, обеспечивая их надежными и масштабируемыми решениями. Такие направления, как поставка оборудования и ПО, по отношению к аналогичным показателям прошлого года выросли на 84% и 22% соответственно, что подчеркивает способность компании адаптироваться к меняющимся условиям рынка и уверенно двигаться вперед».

По итогам года наибольшую долю в структуре выручки составила продажа ПО (111,1 млрд руб.) и ИТ-оборудования (82,9 млрд рублей), а также разработка ПО (31,6 млрд рублей). Одним из основных драйверов увеличения выручки Т1 стал продолжающийся рост спроса на отечественные ИТ-решения, услуги и оборудование.

Т1 наращивает объемы бизнеса и сохраняет стабильное финансовое положение без привлечения долгосрочного внешнего финансирования: на конец года чистый долг холдинга был отрицательным и составил -41,18 млрд руб., в том числе за счет низкой долговой нагрузки на уровне 2,3 млрд руб., из которых 2 млрд приходятся на облигационный выпуск, размещенный в 2023 г. Осенью 2024 г. рейтинговые агентства НКР и АКРА повысили кредитный рейтинг Т1 до A+.ru и А+(RU) со стабильным прогнозом соответственно. Прочные рыночные позиции компании наряду со значительной диверсификацией крупных клиентов обеспечили позитивную оценку бизнес-профиля Т1, по мнению аналитиков агентств.

В соответствии с целями бизнеса определены и главные стратегические векторы Т1 на ближайшие три года. Холдинг стремится стать полноценной вертикально интегрированной компанией, полностью решающей задачи клиентов из госсектора и ключевых отраслей экономики по технологической трансформации и импортозамещению. Таким образом, один из приоритетов – развитие продуктово-сервисного портфеля и внедрение новых технологий в решения. В 2024 г. в этом направлении были реализованы важные проекты, например, запуск отдельного подразделения, в котором консолидирована экспертиза по ИИ, большим данным и машинному обучению – «Т1 Искусственный интеллект». Также в течение года холдинг активно развивал продукты для финтех-отрасли и промышленности: представил «ФинПлатформу Т1», которая импортозамещает ИТ-инфраструктуру банков и ускоряет вывод новых финансовых продуктов на рынок, и анонсировал импортонезависимый ПАК для управления непрерывными производствами АСУ ТП «Силарон». Кроме этого, началась работа над созданием отечественных устройств самообслуживания для финансового сектора.

Другим важным ориентиром бизнеса по обновленной стратегии является повышение эффективности продуктов и сервисов холдинга. В течение прошлого года Т1 развивал одно из самых востребованных своих решений – платформу корпоративных коммуникаций DION: был внедрен ИИ-модуль, который позволяет расшифровывать видео в текст и генерирует конспекты конференций, что экономит время сотрудников для выполнения других задач. Отвечая спросу на облачные услуги, компания продолжила развивать облачных платформу и инвестировать в развитие высокопроизводительной инфраструктуры на базе Nvidia H100, расширять портфель платформенных сервисов, в том числе Managed Service for Kubernetes и различные СУБД. Инфраструктура «Т1 Облако» была включена в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) ФСТЭК России с присвоением первой категории значимости. На сегодняшний день портфель Т1 включает порядка 150 продуктов и услуг, из которых больше 90 входят в ЕРРП и решают задачи по импортозамещению.

В 2024 г. был реализован ряд комплексных и стратегических в контексте импортозамещения проектов в интересах клиентов из ключевых отраслей экономики. В рамках автоматизации кассовой зоны магазинов «Магнит» холдинг поставил более 18,8 тыс. устройств самообслуживания. В X5 Group автоматизировали процессы внутреннего аудита, комплаенс, риск-менеджмента и внутреннего контроля, внедрив решение ОАЗИС. Знаковым стал проект по переводу сотрудников одного из крупнейших банков России на российскую платформу виртуализации и систему создания и управления виртуальными рабочими столами (VDI). Кроме того, был реализован переход ВТБ и «Почта банка» на отечественные инструменты ИТ-разработки (внедрение платформы «Сфера»), автоматизирован рекрутмент в Минздраве Московской области за счет внедрения HR-платформы «Нота Юнион».

Команда холдинга продолжает расти: к концу 2024 г. в Т1 работали более 26 тыс. сотрудников в почти 600 населенных пунктах России. Продолжается расширение офиса в Белоруссии. Учитывая дефицит кадров и большие амбиции по наращиванию численности штата для реализации новых проектов, компания ведет системную работу с крупнейшими техническими вузами, реализует направленные на поддержку, обучение и развитие молодежи инициативы: летний ИТ-лагерь, открытые школы Т1, национальная олимпиада для школьников «Т1.ГенИИ» и другие проекты.