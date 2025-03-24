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Профсоюзы в упадке, но 60% россиян считают их необходимыми

6 из 10 россиян считают, что профсоюзное движение находится в упадке. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

49% россиян ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Положительно к их работе относятся 30% (10% — безусловно положительно, 20% — скорее положительно), а негативно — 21% (13% — скорее отрицательно, 8% — абсолютно отрицательно). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин. Чем выше доход россиян, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 54% ничего о них не знают.

Судя по комментариям, россияне считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». Звучали мнения о том, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

60% россиян уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, 13% считают их ненужными. Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов (66% против 54%). В их полезности чаще уверены россияне старше 45 лет (68% против 54% среди молодежи до 34 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов.

Среди осведомленных о деятельности профессиональных союзов 62% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (66% против 57%). Среди респондентов до 34 лет больше тех, кто уверен в упадке профессиональных организаций (66%).

29% россиян говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 9% видят признаки подъема.

Россияне ждут модернизации профсоюзного движения: «Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 1-9 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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