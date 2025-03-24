CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Расходы на обучение персонала в 2025 г. планируют повысить 52% работодателей

52% компаний намерены увеличить расходы на обучение сотрудников в 2025 г. Об этом свидетельствуют данные исследования международной рекрутинговой компании Antal Talent и разработчика решений для корпоративного онлайн-обучения iSpring. В опросе приняли участие 268 компаний из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Эксперты проанализировали, сколько бизнес готов вкладывать в развитие сотрудников, какие методы обучения считаются наиболее эффективными и как компании мотивируют персонал к обучению.

Общий тренд позитивный – половина респондентов планируют увеличить бюджет на обучение персонала до 10% по сравнению с 2024 г. Еще 18% компаний готовы увеличить расходы до 15%, треть участников назвали порог в 20%. Лишь 3% опрошенных готовы увеличить инвестиции в обучение на 50% и более. Это показывает, что компании осознают значимость профессионального развития сотрудников, особенно в условиях быстро меняющегося рынка и внедрения новых технологий.

Однако 48% опрошенных не планируют увеличивать расходы на повышение квалификации персонала. Это говорит о том, что консервативный подход к затратам на обучение по-прежнему сохраняется.

Форматы обучения становятся все более разнообразными, и большинство компаний (79%) используют как онлайн-, так и офлайн-методы, стремясь к гибкости. Только дистанционный формат выбрали 14% компаний, а исключительно очное обучение практикуют лишь 7%. Такой тренд свидетельствует о поиске баланса между традиционными и цифровыми подходами, чтобы учитывать различные потребности сотрудников.

Среди наиболее эффективных методов обучения компании выделяют офлайн-тренинги (68%), онлайн-тренинги (55%), вебинары (52%), тесты и практические задания (48%), деловые игры и мастер-классы (46%). Это подчеркивает важность интерактивных и практико-ориентированных форматов, позволяющих сразу применять новые знания в работе.

Меньшей популярностью среди опрошенных пользователей пользуются диалоговые тренажеры (12%) и обучающие подкасты 8%, что может указывать на необходимость адаптации образовательных программ к современным реалиям бизнеса.

Мотивация сотрудников к обучению также остается важным вопросом. 63% респондентов считают, что персоналу не нужны дополнительные стимулы для повышения квалификации. Однако некоторые компании все же используют поощрения: 23% включают обучение в KPI, 17% проводят внутренние конкурсы и рейтинги, 13% награждают сотрудников корпоративными подарками, а 7% предлагают материальные бонусы. Это показывает, что немногие компании готовы напрямую платить за обучение, но популярность нематериальных стимулов, таких как статусные бонусы и соревновательный элемент, продолжает расти.

Организация процесса обучения в компаниях также различается. В 44% организаций есть отдельный специалист, отвечающий за развитие персонала, в 19% такие обязанности совмещаются с другими функциями, в 5% работают отдельные отделы обучения, а 26% компаний вообще не видят необходимости в выделенной роли.

«Исследование показывает, что тренды в обучении сотрудников развиваются в направлении повышения инвестиций и разнообразия форматов, но требуют более детального и стратегического подхода для полного раскрытия потенциала в обучении и развитии человеческих ресурсов. Важно, чтобы обучение воспринималось не как краткосрочная трата, а как долгосрочное вложение в будущее, которое принесет реальные результаты как для сотрудников, так и для бизнеса в целом», – сказала Дарья Феоктистова, операционный менеджер Antal Business Solutions.

«Несмотря на то, что значительная доля компаний проявляет осторожность в увеличении бюджетов на обучение, мы отмечаем, что ряд работодателей начинает активно инвестировать в развитие своих сотрудников. Это подчеркивает значимость образовательных инициатив, но также требует более детального анализа потребностей бизнеса и сотрудников. При правильной стратегии компании смогут не только адаптироваться к изменениям на рынке, но и стать более конкурентоспособными в будущем», – сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию»

Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов

Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*

Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще