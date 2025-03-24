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«Яндекс Практикум» запустил курс для повышения квалификации у разработчиков С++

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в России ежемесячно насчитывается в два раза больше вакансий для мидл-разработчиков C++, чем для младших специалистов — в среднем 200 против 100 соответственно. Уровень предлагаемой зарплаты также отличается вдвое: 228 тыс. и 108 тыс. руб. Больше всего специалисты C++ нужны компаниям из ИТ-сферы, а также электроники и приборостроительной отрасли. Для тех, кто хочет углубить свои знания и вырасти в должности, «Яндекс Практикум» запустил курс «Мидл-разработчик C++». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Курс продолжительностью 4,5 месяца стал продолжением курса «Разработчик C++» для начинающих. Студенты научатся применять лучшие практики и идиомы языка, яснее выражать намерения в коде, эффективно работать с коллекциями данных, использовать инструменты асинхронности (сопрограммы и структурированный параллелизм), находить утечки памяти с помощью jemalloc и выявлять ошибки в коде с использованием санитайзеров.

Курс практико-ориентированный: в конце каждого модуля учащиеся будут представлять свои проекты, например, реализовывать библиотеку работы с файлами или дескрипторами, писать программы времени компиляции и разрабатывать геометрические алгоритмы. Предполагается, что на учебу нужно будет уделять в среднем 10–15 часов в неделю. Оплату за студента может внести работодатель.

C++ — один из самых популярных языков программирования в мире и в России. По итогам 2024 г. он занял четвертое место в рейтинге IEEE — Института инженеров электротехники и электроники. Опытные C++-программисты пишут код для ИИ-инструментов, микроконтроллеров, беспилотных автомобилей, операционных систем, браузеров, серверов и видеоигр. C++ совместим с языком C, на основе которого был создан, а его синтаксис похож на синтаксис C#, Java, что позволяет переключаться между этими языками.

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