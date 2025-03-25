LogistiX вышла на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона

Компания LogistiX, российский разработчик ИТ-решений для управления логистикой, объявила о выходе на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через эксклюзивное партнерство с индийской компанией-интегратором LogNRG. Это решение укрепляет позиции компании на международной арене и открывает доступ к одному из самых динамичных рынков мира.

Партнерство с LogNRG позволит предложить индийским компаниям решения для оптимизации логистических процессов. В рамках сотрудничества будет создан центр компетенций по внедрению, сопровождению и поддержке продуктов LogistiX в АТР.

Помимо профессиональных систем управления складом (LEAD WMS) и перевозками (LEAD TMS), локальному рынку будет предложена экспертиза в логистическом консалтинге для оптимизации текущих и проектировании новых складов. Это особенно важно для Индии, где растущая экономика и увеличение объёмов торговли требуют современных подходов для управления цепочками поставок.