Более 70% производителей беспилотников в России относятся к малому и среднему бизнесу

За последние три года число производителей беспилотных авиационных систем и их компонентов в сегменте малого и среднего предпринимательства выросло почти в два раза – с 356 в 2022 г. до 619 предприятий в 2025 г. При этом общее количество таких компаний в России насчитывает 889 организаций, включая крупный бизнес. Таким образом 2 из 3 предприятий, занимающихся созданием беспилотников, являются субъектами МСП. В 2023 г их доход составил около 45 млрд руб., а по итогам 2024 г. может превысить 50 млрд руб. об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Производство беспилотных авиационных систем – одно из приоритетных направлений развития отечественной промышленности. БПЛА необходимы не только для решения государственных задач на передовой, их использование значительно повышает эффективность мониторинга крупных промышленных объектов, лесных массивов при поиске очагов возгорания или поиска людей, а также в сельском хозяйстве. В последние три года Россия существенно нарастила компетенции по разработке и производству беспилотников, и этот тренд необходимо продолжать, создавая необходимую нормативную базу и меры господдержки», - отметил председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Численность занятых на предприятиях по производству беспилотных авиационных систем (БАС) в сфере МСП составляет около 7,2 тыс. человек.

«С 2022 г. малый и средний бизнес активно включился в производство беспилотников и их компонентов. Причем речь идет не только о конечной сборке, но и о создании новых изделий и их дальнейшей модернизации в зависимости от потребностей заказчиков. Только за 2024 г. было создано 163 новых компании, что стало рекордной динамикой по сравнению с предыдущими периодами. Во многом это связано с реализацией мер господдержки для сегмента МСП. В 2024 г. почти каждый третий производитель БПЛА пользовался такими мерами для запуска или расширения производства, в том числе льготным лизингом производственного оборудования», – сказал генеральный директор «Корпорация МСП» Александр Исаевич.

Наибольшее число производителей БАС и их компонентов зарегистрировано в Москве (27%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%) и Республике Татарстан (5%) – суммарно на эти регионы приходится около половины всех производителей БПЛА в стране. В топ-10 регионов также входят Самарская (4%), Ростовская (4%) и Новосибирская (3%) области, Краснодарский край (2%), а также Нижегородская (2%) и Свердловская (2%) области.