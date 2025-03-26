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«Р7-Офис» подводит итоги 2024 года: рост выручки, стратегические партнерства и расширение функционала

АО «Р7», разработчик офисного программного обеспечения «Р7-Офис», подвело итоги 2024 г., отметив стабильный рост финансовых показателей и активное развитие в корпоративном сегменте. Выручка компании составила 3,2 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль составила 2,2 млрд руб, увеличившись на 16% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители АО «Р7».

Общая численность сотрудников АО «Р7» по итогам 2024 г. превысила 220 человек, причем более 70% персонала составляют специалисты, непосредственно занятые в разработке и технической поддержке программного обеспечения.

Рост обусловлен расширением клиентской базы, увеличением объема лицензий и развитием партнерской сети. В 2024 г. компания подписала ряд соглашений с образовательными и государственными учреждениями в регионах.

Компания продолжает инвестировать в развитие технологий. За 2024 г. выпущено более 50 обновлений, значительная часть которых затронула функционал текстового редактора, таблиц и презентаций, а также системы видеоконференцсвязи и мессенджера «Р7-Команда».

Генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников: «В 2024 г. мы не только увеличили финансовые показатели, но и существенно расширили возможности интеграции наших решений с экосистемами ведущих российских технологических компаний. Мы уверены, что наш курс на развитие облачных сервисов и расширение функционала ПО отвечает потребностям бизнеса и государственных организаций».

На CNews FORUM 2024 «Р7-Офис» был признан лидером корпоративного сегмента в области офисного По.

Сегодня продуктами компании пользуются более 2 млн учеников российских школ, более 30 федеральных и региональных органов власти, и свыше 5000 крупных компаний.

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