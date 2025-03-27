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«МегаФон» в Ростовской области возглавил новый топ‑менеджер

Алексей Иванов стал новым директором регионального подразделения «МегаФона». На этом посту он сменил Артема Филина, который перешел на федеральную позицию директора по развитию фиксированного бизнеса в России. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Назначение стало логичным шагом в карьере Алексея: до этого он руководил направлением по развитию корпоративного бизнеса в Ростовской области. Под его управлением выручка в B2B-сегменте выросла более чем на 30% год к году, а «МегаФон» усилил свои позиции на рынке кибербезопасности и цифровизации транспортной инфраструктуры региона.

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МегаФон
Алексей Иванов

«Ростовская область — один из важнейших для «МегаФона» регионов Юга. Здесь высокие темпы цифровизации, активная бизнес-среда и большой запрос на технологические решения. Алексей обладает необходимым опытом и стратегическим видением, а также отлично знает специфику региона. Уверен, под его руководством команда продолжит усиливать позиции компании на массовом рынке, развивать клиентоцентричность и внедрять передовые цифровые проекты для бизнеса и общества», — отметил директор по региональному развитию «МегаФона» на Юге и Кавказе Владимир Скурихин.

Алексей Иванов работает в «МегаФоне» более 10 лет. Он окончил Южный федеральный университет по специальности «Менеджмент в отраслях» и прошел путь от специалиста кол-центра до руководителя ключевых направлений бизнеса компании. Иванов награжден благодарственным письмом министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области за вклад в развитие инфраструктуры связи. В числе его наград и почетный знак правительства «85 лет Ростовской области» за обеспечение социально-экономического развития региона.

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