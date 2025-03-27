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Norbit SRM включено в реестр отечественного ПО

Norbit SRM, собственное решение «Норбит» для управления закупками, внесено в реестр отечественного ПО (РОПО). Государственные и коммерческие компании смогут использовать систему для перехода с иностранных продуктов, снижая зависимость от внешних условий и минимизируя риски для устойчивости бизнеса. Кроме этого, за счет господдержки при внедрении экономия может достигать 20% от стоимости программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Norbit SRM – платформа для организации закупочных процессов, контроля работы с поставщиками, ведения электронного документооборота и планирования бюджета. С помощью Norbit SRM клиенты оптимизируют бизнес-процессы, снижают затраты и повышают эффективность работы.

Решение создано на базе low-code платформы BPMSoft и предназначено для автоматизации полного цикла закупок: от сбора заявок на приобретение до оформления заказа. Адаптивные инструменты позволяют реагировать на изменение запросов рынка и подстраиваться под задачи бизнеса, кастомизируя шаблоны, процессы, формы и аналитику.

Благодаря микросервисной архитектуре клиенты могут собирать систему из модулей, востребованных на данный момент, добавляя новые по мере необходимости. Такой подход помогает распределять бюджет, постепенно инвестируя в масштабирование. За счет развитых механизмов интеграции и организации сквозных процессов в Norbit SRM решаются вопросы со сложными и разветвленными схемами поставок.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит»: «Norbit SRM пополнило ряды продуктов компании, уже включенных в РОПО. Среди них LCNC-платформа NBT, решение RightWay для управления лояльностью, система Norbit CDS для автоматизации доставки последней мили. С одной стороны, это подтверждает соответствие высоким стандартам качества и безопасности, что очень ценно для нас, наших настоящих и будущих клиентов. А с другой, становится существенным моментом для развития отечественного рынка функционально зрелых SRM-решений, которых сейчас очень не хватает крупному и сверхкрупному бизнесу».

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