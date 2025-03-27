Россияне назвали наиболее желаемые ИТ-направления для изучения

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что наиболее популярными направлениями оказались машинное обучение (35%), аналитика (30%), разработка (28%) и управление ИТ-проектами (27%). Опрос проводился в марте 2025 г. методом онлайн-анкетирования среди 1142 россиян. География – Россия, города-миллионники. Об этом CNews сообщили представители «Хекслет».

Россияне считают работу в ИТ перспективной. Однако 44% уверены, что для достижения успеха в сфере ИТ работать необходимо усерднее, чем в других отраслях. Каждый пятый (21%) отметил, что стать айтишником может каждый.

Говоря о собственном потенциале в сфере ИТ, 17% уверены, что смогут перейти в ИТ. Почти каждый второй (48%) отмечает, что сомневается в своих способностях, но хотел бы попробовать себя в одной из профессий. Еще 29% считают, что им уже поздно менять карьерный трек, а 6% заявили о том, что их склад ума не для этой отрасли.

Респонденты поделились стереотипами о сфере ИТ. Чаще всего россияне верят, что в ИТ острая нехватка кадров (55%). В топ-3 вошли стереотипы, что в ИТ большие зарплаты (51%) и все специалисты работают удаленно (43%). 41% россиян уверены, что все айтишники умеют программировать, а 28% – что в сферу ИТ легко попасть.

Чаще всего о высоком потенциале в сфере ИТ заявляли жители Москвы (60%), Казани (53%) и Новосибирска (51%).