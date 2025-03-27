CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Россияне назвали наиболее желаемые ИТ-направления для изучения

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что наиболее популярными направлениями оказались машинное обучение (35%), аналитика (30%), разработка (28%) и управление ИТ-проектами (27%). Опрос проводился в марте 2025 г. методом онлайн-анкетирования среди 1142 россиян. География – Россия, города-миллионники. Об этом CNews сообщили представители «Хекслет».

Россияне считают работу в ИТ перспективной. Однако 44% уверены, что для достижения успеха в сфере ИТ работать необходимо усерднее, чем в других отраслях. Каждый пятый (21%) отметил, что стать айтишником может каждый.

Говоря о собственном потенциале в сфере ИТ, 17% уверены, что смогут перейти в ИТ. Почти каждый второй (48%) отмечает, что сомневается в своих способностях, но хотел бы попробовать себя в одной из профессий. Еще 29% считают, что им уже поздно менять карьерный трек, а 6% заявили о том, что их склад ума не для этой отрасли.

Респонденты поделились стереотипами о сфере ИТ. Чаще всего россияне верят, что в ИТ острая нехватка кадров (55%). В топ-3 вошли стереотипы, что в ИТ большие зарплаты (51%) и все специалисты работают удаленно (43%). 41% россиян уверены, что все айтишники умеют программировать, а 28% – что в сферу ИТ легко попасть.

Чаще всего о высоком потенциале в сфере ИТ заявляли жители Москвы (60%), Казани (53%) и Новосибирска (51%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка разработчика главной российской СУБД превысила выручку Oracle

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Выручка российского разработчика ПО для банков выросла на треть до 5 миллиардов

Власти просят «Яндекс» и Сбербанк создать единое ПО для российских промышленных роботов

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153