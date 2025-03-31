Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране

LG нарастила выручку в России благодаря перепродажам. Основная ее часть пришлась на перепродажу электроники. Как говорят участники рынка электроники, LG покупала готовую технику, которую ввозили через Китай, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Сейчас компания начала размораживать свое производство в России, и полное возвращение бренда позволит LG занять более четверти российского рынка бытовой техники, прогнозируют эксперты.

Рост выручки

Российское юридическое лицо южнокорейской LG впервые с 2022 г. демонстрирует рост выручки, на 14%, пишет «Коммерсант».

Российское юридическое лицо южнокорейской компании LG ООО «ЛГ Электроникс Рус» нарастило выручку до 41 млрд руб. (на 14%) впервые с 2022 г. Организация закупала готовую электронную технику и поставляла товары в страну через Китай, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие логистические пути.

По данным «СПАРК-Интерфакс» на 16 марта 2025 г., выручка российского юридического лица компании LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — выросла до 41 млрд руб., что больше на 14% итогов 2023 г. При этом чистая прибыль компании сократилась на 22%, до 2,5 млрд руб.

В 2024 г. компания LG также увеличила на 26% платежи поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги, до 37,7 млрд руб., следует из пояснительной записки к отчетности. Также в компании LG почти в три раза увеличились денежные поступления от инвестиционных операций, до 3,1 млрд руб., и на 19% — затраты на производство, до 40 млрд руб.

LG В России LG нарастила выручку на 14% благодаря перепродаже электроники

Выручка компании LG в основном выросла за счет продажи покупных товаров (электроники), до 38 млрд руб. (27 млрд руб. в 2023 г.), тогда как продажи произведенной продукции организации сократились на 65%, до 3,4 млрд руб.

Российское юридическое лицо в 2024 г. также увеличило на 60% закупку товаров у головной LG, до 36 млрд руб. В пояснительной записке к отчетности указано, что ООО «ЛГ Электроникс Рус» имеет несколько филиалов, в частности в Санкт-Петербурге, Москве.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 г. в России было продано 36 млн штук крупной бытовой техники, на 12% больше, чем в 2023 г. В сегменте стиральных машин лидерами стали Haier, LG и Indesit.

Уход из России

Весной 2022 г. руководство LG объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию, об этом писал CNews. Из России ушли корейские компании: среди крупнейших – автогиганты Kia и Hyundai, а также производители техники и электроники Samsung и LG. В ответ на это, российское Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) добавило товары LG в перечень допущенных к параллельному импорту. К началу 2024 г. в России, включая престижный торговый центр «Афимолл Сити» в Москве, закрылись все официальные магазины бренда.

В середине февраля 2025 г. корейское издание Yonhap опубликовало заметку, что LG, Samsung и Hyundai, а также несколько других брендов из Южной Кореи, рассматривают возможность возобновления работы на территории России.

Попытки официального возврата

Несмотря на официальный уход, LG показала удивительные финансовые результаты в России. Как информировал CNews, после значительного спада в 2022 г., прибыль компании LG в 2023 г. возросла почти в девять раз, достигнув 3,3 млрд руб., что указывает на продолжение интереса к товарам LG среди российских покупателей.

В марте 2025 г. руководство южнокорейских бизнес-гигантов Hyundai, LG и Samsung, изучают возможности возврата на российский рынок. Компании в 2025 г. активизировали обсуждения на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией. «Крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России», – говорится в материале.

По информации The Korea Times, российский рынок и его стратегическое положение как хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют критическое значение для корейского бизнеса. Руководство LG уже частично возобновила работу на своем московском заводе по производству электронных приборов, о чем ранее писал CNews. Также в сентябре 2024 г. LG подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бьюти-бренда OHUI для производства косметики. Сам же вопрос о дальнейшей работе российского филиала не является исключительно решением руководства компании LG, а скорей будет зависеть от межправительственных договоренностей российских и южнокорейских властей, заявил представитель LG изданию РИА «Новости».

LG действительно частично расконсервировала свой завод в Подмосковье, однако произведенная там продукция поставляется в страны Содружества Независимых Государств (СНГ). По информации источников «Коммерсант», ритейлер DNS на март 2025 г. так и не смог запустить контрактную сборку бытовой техники на мощностях вендора. О том, что DNS намерен арендовать мощности LG для производства китайской техники Konka, об этом уже писал CNews в конце 2023 г.