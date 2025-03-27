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«Циан»: 3,9 млн человек пользуются искусственным интеллектом для выбора недвижимости

Годовая аудитория «Циан-помощника» – ИИ чат-бота для поиска и ответов на вопросы о недвижимости – составила 3,9 млн человек. Среднемесячная аудитория составила 650 тыс. пользователей (среднесуточное число пользователей на всех платформах – 40 тыс. человек).

Что касается географии, то более половины пользователей приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Но заметное число пользователей присутствует и в регионах, особенно в следующих: Новосибирск и Новосибирская область, Краснодарский край, Нижегородская область и Свердловская область.

«Циан-помощник» наиболее популярен среди аудитории женщин 25-34 (33%) и мужчин 18-25 (29%). Наименее популярен сервис среди аудитории в возрасте 55+ (10% мужчин, и менее 1% женщин).

В апреле 2024 г. «Циан» первым в России среди классифайдов недвижимости запустил умного помощника на базе генеративных моделей искусственного интеллекта – «Циан-Помощник». Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта и машинного обучения «Циан-помощник» видит больше, чем стандартные фильтры: умеет искать по описаниям и фото из объявлений. Также он может уточнять данные для поиска и поможет скорректировать запрос. Помощник может рассказать о сильных и слабых сторонах квартиры и инфраструктуры вокруг. Если подходящий вариант не нашёлся сразу, помощник продолжит поиск и будет присылать объекты с заданной периодичностью. Помимо поиска, «Помощник» умеет отвечать на часто задаваемые вопросы о недвижимости. В ближайшее время планируется проработка и внедрение дополнительных сценариев, чтобы расширить его функционал.

«Наша аналитика показывает, что сервис востребован – более 50% пользователей Циан-помощника регулярно просматривают рекомендации, которые он предоставляет. Этот инструмент на основе искусственного интеллекта помогает нам быстрее адаптироваться к изменениям в поведении пользователей в мире, где начинается эпоха AI-инструментов. Пользователи получают цифрового эксперта по недвижимости, доступного 24/7, — сказал Сергей Гридчин, Head of Buyer Experience, «Циан». – Для многих покупка или аренда квартиры – одна из важнейших сделок в жизни, и наша задача помочь им уверенно сориентироваться в этом ответственном и сложном выборе».

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