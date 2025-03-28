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«Корус Консалтинг» разработала практико-ориентированный курс для учебной программы «Бизнес-информатика» в ВШЭ

Эксперты ГК «Корус Консалтинг» начали обучать студентов образовательных программ бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге основам операционного менеджмента и проектирования корпоративных информационных систем. Курс базируется на реальных кейсах из практики «1С». Такой формат обучения не только развивает прикладные навыки, но и повышает востребованность студентов на рынке труда.

Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) — глобально ориентированный университет, который занимает лидирующие позиции в Северо-Западном макрорегионе России в сфере социально-экономического и гуманитарного образования, научных исследований и разработок.

Учебная дисциплина для студентов программы «Бизнес-информатика» НИУ ВШЭ строится на опыте департамента «» ГК «Корус Консалтинг». Создателем курса, в соавторстве с коллегами, стал Денис Салтыков, руководитель практики повышения операционной эффективности. Студентов бакалавриата дисциплина знакомит с корпоративными информационными системами и их ролью в ИТ-ландшафте коммерческих предприятий. Магистранты же более глубоко изучают основы управления операционной эффективностью бизнеса и высокотехнологичные инструменты для повышения производительности и сокращения издержек на предприятиях.

На практических занятиях студенты формируют функциональные требования к системам, решают задачи по оптимизации производственных бизнес-процессов и модернизации ИТ-ландшафта. В основу бизнес-кейсов, которые разбираются в рамках курса, легли проекты ГК «Корус Консалтинг» для холдингов и крупных компаний из лакокрасочной, цементной, машиностроительной, зерноперерабатывающей и химической отраслей.

В рамках сотрудничества с НИУ ВШЭ эксперты «Корус Консалтинг» вошли в состав академического совета программы «Бизнес-информатика». Совместно с ведущими отечественными вендорами и интеграторами «Корус Консалтинг» участвует в разработке актуальных образовательных стандартов и учебных материалов.

«Курс, созданный «Корус Консалтинг», является обязательной частью программы «Бизнес-информатика». Такие коллаборации позволяют готовить студентов к требованиям рынка и современным вызовам. Поэтому для нас крайне важно прислушиваться к лидерам ИТ-отрасли и передавать их практический опыт студентам», — сказала Ольга Стоянова, руководитель департамента бизнес-информатики и операционного менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

«Стать частью образовательного фундамента с точки зрения подготовки кадров для ИТ-отрасли — это большая ответственность и возможность формировать актуальные для рынка навыки у будущих ИТ-специалистов. Партнерство с НИУ ВШЭ позволяет нам не только внести свой вклад в образование, но и поработать с талантливыми студентами. Мы тщательно подошли к разработке дисциплины и максимально погружены в образовательный процесс, в том числе – курируем курсовые проекты. Для меня имеет особое значение, что студенты развивают ключевые компетенции с опорой на наши знания и подходы», — отметил Денис Салтыков, руководитель практики повышения операционной эффективности ГК «Корус Консалтинг».

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