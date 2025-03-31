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Каждый пятый россиянин боится потерять работу в случае появления роботов-помощников на предприятии

Аналитики ОЭЗ «Ступино Квадрат» провели опрос среди работников крупных предприятий, который показал, что 19,3% опрошенных россиян ожидают в будущем сокращения штата компании, если те, в свою очередь, приступят к внедрению роботов для работы на производстве. 9,6% респондентов в большей степени переживают за снижение заработной платы, почти 4% — за то, что им придется обучаться чему-то новому за собственный счет.

Остальная часть опрошенных, наоборот, позитивно настроена к внедрению роботов или ИИ в рабочий процесс. 19,3% рады приобрести новые навыки, 21,1% и вовсе рассчитывают, что с появлением ИИ их рабочий день сократится.

27,2% считают, что ИИ облегчит их труд, и ожидают скорейшего появления новых технологий на рынке и на предприятии.

«Стремительное развитие искусственного интеллекта может привести к деформации профессиональных функций и норм и затронуть сотрудников различного уровня квалификации. Однако стоит отметить, что многие профессии требуют от работников обладания такими качествами, как мастерство, интуиция, принятие нестандартных решений. Поэтому ИИ не удастся заменить человеческий труд полностью, он может лишь стать отличной возможностью для того, чтобы работать быстрее и точнее», – отметили представители «Ступино Квадрат».

Ранее в совместном исследовании аналитиков hh.ru и ОЭЗ «Ступино Квадрат» удалось выяснить, что количество вакансий и зарплаты у представителей рабочих профессий в России существенно выросли в 2024 г.: от 9 до 21%. По оценкам специалистов, профессии токарей, сварщиков, машинистов, фрезеровщиков, шлифовщиков и монтажников находятся на пике популярности, и работодатели готовы платить большие деньги за их работу.

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