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«Гамма Тех» увеличил штат сотрудников вдвое в целях развития собственной экосистемы продуктов

Разработчик программного обеспечения для СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, увеличил численность сотрудников в два раза. Причиной быстрого расширения штата стало запланированное развитие экосистемы САПР «Гамма», а также усиление партнерской сети. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

В ближайшем будущем САПР «Гамма» включит в себя продукт для работы с высокими и сверхвысокими частотами «Гамма ВЧ», решение для теплотехнического анализа «Гамма Тепло», продукт для проектирования планарных структур «Гамма Планар». Такой подход позволит закрыть потребности широкого круга пользователей — от образовательных учреждений до коммерческих предприятий по всей России. Продукты экосистемы найдут применение в радиофизике, электронике, проектировании СВЧ-систем и других высокотехнологичных областях. Это усилит спрос на решения и потребует дополнительных специалистов для разработки, тестирования и поддержки решений.

Вторым фактором расширения штата сотрудников стал динамичный рост партнерской сети «Гамма Тех». Это требует привлечения новых специалистов для управления партнерскими отношениями и оперативной интеграции решений в различные отрасли. За полгода количество золотых партнеров «Гамма Тех» возросло в три раза, серебряных — в два раза, а количество бронзовых партнеров увеличилось на 67%.

«Наши решения становятся важной частью отраслевых экосистем, и развитие бизнеса требует не только расширения команды, но и улучшения качества обслуживания и поддержки партнеров. Коммерческие компании и исследовательские организации требуют все более продвинутых инструментов для проектирования и анализа высокотехнологичных СВЧ-систем. Поэтому новые специалисты обеспечивают необходимые ресурсы для внедрения инновационных решений и обеспечения высокого уровня сервиса для наших клиентов по всей России», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

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