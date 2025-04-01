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Kokoc Group запустил маркетингового психолога – бота

По данным исследования, проведенного HH.ru, 80% работников сталкивались с проявлениями синдрома профессионального выгорания. Именно специалисты маркетинга вошли в число тех, кто наиболее часто подвержен тревожным состояниям. Для того, чтобы помочь маркетологам разобраться с неприятными симптомами, Kokoc Group создал маркетингового психолога – бота. Нейросеть доступна с 1 апреля 2025 г. Об

«Маркетологи ежедневно сталкиваются с необходимостью нестандартно подходить к решению задач, быть в тренде, вписываться в бюджет и выполнять все задачи в короткие сроки. Поэтому мы разработали бота, который позволит посмотреть на себя со стороны, расслабиться и найти выход из любой ситуации. Кроме того, нас в этом непростом деле поддержал популярный сервис “Ясно”», – сказал Роман Казыханов, директор по стратегии, Kokoc Group.

Для того, чтобы узнать свое состояние, маркетологам необходимо пройти небольшой опрос в боте, по результатам которого будет определен статус респондента. Это может быть, например, генерализованное бюджетное тревожное расстройство, что подразумевает постоянное беспокойство о перерасходе бюджета, даже если еще ничего не потрачено, контентная прокрастинация, более известная как внезапная уборка рабочего стола при попытке сесть за написание текста, синдром несквозной аналитики, одним из главных симптомов которого является ночной кошмар с фразой «Источник (не определено)», и др. По итогам тестирования бот направит на консультацию к стратегам Kokoc Group, которые смогут снять тревожность по маркетинговым вопросам, или выдаст промокод «Ясно» для назначения встречи с настоящим психологом.

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