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Личные качества важнее опыта: как работодатели выбирают молодых специалистов

Молодежь — одна из уязвимых категорий на рынке труда: небольшой жизненный и профессиональный опыт сказывается на уверенности в своих силах. В опросе специалисты SuperJob выяснили, по каким принципам работодатели выбирают молодых специалистов. В опросе сервиса SuperJob «Старт карьеры» участвовали 1000 представителей компаний и организаций из всех регионов страны, которые ищут молодых сотрудников с высшим образованием. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди основных критериев отбора молодых специалистов на первое место выходит оценка личностных качеств кандидата (68%). Для 44% рекрутеров важно наличие у кандидата хотя бы минимального опыта работы. 39% менеджеров по персоналу обращают внимание на уровень и качество образования кандидата. 12% специалистов считают важным знание кандидатом специфики деятельности компании.

Среди дополнительных критериев отбора часто обращают внимание на уровень владения профильным программным обеспечением (58%). 29% менеджеров по персоналу считают важным опыт прохождения стажировок. 19% обращают внимание на уровень успеваемости в вузе или колледже. 7% считают важным знание иностранного языка.

Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов является организованность (52%). На втором месте — ориентация на развитие (45%). На третьем — мотивация достижений (44%). 39% рекрутеров отмечают умение работать в команде. 5% считают важным наличие лидерских качеств.

По сравнению с 2024 г. менеджеры стали больше внимания уделять уровню владения программным обеспечением (+3 процентных пункта), образованию кандидатов и участию в программах стажировок (плюс по 2 п.п.). Также выросла важность командности и стремления к самообразованию (плюс по 4 п.п.), инициативности (+3 п.п.).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 187

Время проведения: 3-28 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, принимающих на работу молодых специалистов

Размер выборки: 1000 респондентов.

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