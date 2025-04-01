Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2025 г. №315 «Об утверждении Правил формирования и утверждения перечня главных администраторов доходов федерального бюджета в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

В БК РФ были внесены изменения, предусматривающие формирование перечня главных администраторов доходов федерального бюджета в ГИИС «Электронный бюджет». Утвержден соответствующий порядок.

В частности, перечень представляет собой совокупность утвержденных реестровых записей, включающих коды и наименования главных администраторов доходов, а также коды вида и подвида доходов и их наименования. Определены участники формирования перечня и порядок его корректировки. Ответственность за полноту и достоверность, а также своевременность формирования перечня несут участники процесса.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2026 г. и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального бюджета, начиная с бюджета на 2027 г. и на плановый период 2028-2029 гг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2025 г. №368 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2467»

Из перечня актов, временно не подпадающих под «регуляторную гильотину», исключено постановление Правительства об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2025 г. №312 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. №89»

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» можно использовать и для поступления на обучение по программам среднего профобразования. Уточнен функционал сервиса. Речь также идет о приеме на целевое обучение. Сервис будет взаимодействовать с платформой «Работа в России».

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2025 г. №248 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. №144»

С 1 марта 2024 г. в порядке эксперимента запущен комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». В рамках одной услуги предприниматели могут зарегистрировать бизнес (ИП или ООО с единственным учредителем - физлицом), получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.

Эксперимент продлен до 1 марта 2026 г.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Приказ ФСБ России от 18 марта 2025 г. №117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, с использованием шифровальных (криптографических) средств»

Установлены новые требования к защите информации, содержащейся в ГИС, с использованием шифровальных (криптографических) средств. Они касаются и других информсистем госорганов, ГУПов и госучреждений.

Документ не распространяется на информсистемы Администрации Президента, Совета Безопасности, Федерального Собрания, Правительства, Конституционного Суда, Верховного Суда и ФСБ, а также на информсистемы, содержащие гостайну.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2025 г. №257 «Об утверждении Правил применения положений части 2 статьи 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» на основании информации, полученной из системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, и сроков применения положений Правил применения положений части 2 статьи 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» на основании информации, полученной из системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»

С 1 июня 2025 г. будет запущен механизм, исключающий возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Правительство определило, как он будет работать.

Будет налажен информационный обмен между ИС фармацевтических организаций и системой мониторинга движения лекарственных препаратов. В режиме онлайн будет обеспечена блокировка продажи препаратов с истекшим сроком годности, лекарств, оборот которых приостановлен, а также препаратов, выведенных из оборота.

Кроме того, предусмотрена офлайн проверка кодов идентификации и глобальных идентификационных номеров препаратов в системе мониторинга.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2025 г. №298 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2024 г. №472»

31 декабря 2024 г. завершился эксперимент по обеспечению доступа к коммуникационным сервисам автоматизированного рабочего места органам госвласти, госучреждениям, ГВБФ, органам «Сириуса» и Аналитическому центру при Правительстве.

Теперь доступ также получат госорганы, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, СОНКО, а также иные организации в случаях, если необходимость предоставления коммуникационных сервисов автоматизированного рабочего места обусловлена исполнением федеральных законов, указов и распоряжений Президента, и в случаях, установленных поручениями и указаниями Президента или поручениями Председателя Правительства.

Скорректирован порядок предоставления доступа. Организации подключаются к сервисам на основании соглашения с Минцифры.

Приказ ФСБ России от 4 марта 2025 г. №102 «Об установлении особого порядка направления обращений граждан в форме электронного документа в органы федеральной службы безопасности и их должностным лицам, а также направления ответов на такие обращения, уведомлений»

С 30 марта 2025 г. электронные обращения граждан в органы ФСБ и их должностным лицам нужно будет направлять через сайт ФСБ.

Обращение автоматически формируется на основе информации, вводимой гражданином в поля формы, размещенной на сайте. Обязательно заполняются поля «Фамилия», «Имя», «Адрес электронной почты» и «Почтовый адрес».

Ответы, уведомления направляются по адресам электронной почты, указанным в обращениях, а в целях обеспечения безопасности граждан в связи с их обращениями - по почтовым адресам.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10 марта 2025 г. №115 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения №1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ)» с указаниями по ее заполнению»

Росстат утвердил новую статформу №1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ)» с указаниями по заполнению. Периоды проведения опроса в 2025 г. - с 13 по 19 октября и с 17 по 23 ноября.

Прежняя форма утрачивает силу.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10 марта 2025 г. №114 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения №ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» и указаний по ее заполнению»

Росстат утвердил новую форму годового отчета №ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» и указания по ее заполнению.

Статданные предоставляются в соответствии с указаниями по заполнению формы в сроки и с периодичностью, которые указаны на ее бланке.

Прежняя форма признана утратившей силу.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 7 марта 2025 г. №112 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи»

Росстат утвердил новые формы статотчетов с указаниями по их заполнению для организации Минцифры федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи

Первичные статданные предоставляются в соответствии с указаниями по заполнению форм, в сроки и с периодичностью, которые указаны на их бланках.

Сбор первичных данных по квартальным формам осуществляется начиная с отчетного периода за I квартал 2025 г.

Ранее действовавшие формы признаны утратившими силу.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 6 марта 2025 г. №150 «Об утверждении доклада о правоприменительной практике организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере идентификации и (или) аутентификации в 2024 году»

Подготовлен доклад о правоприменительной практике по госконтролю в сфере идентификации и (или) аутентификации в 2024 г. Даны разъяснения по отдельным вопросам. Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

Информация Банка России от 18 марта 2025 г. «Мобильные приложения крупных банков будут дополнены функционалом для пострадавших от мошенников»

С 1 октября 2025 г. крупные банки, в т. ч. на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку о такой операции для обращения в полицию.

Клиенты этих банков в мобильном приложении также смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников.

Все банки должны будут принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. Неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет.

С 29 марта 2025 г. все банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17 марта 2025 г. «Будьте первыми: на Госуслугах заработали черновики заявлений в 1 класс»

Сообщается, что на Госуслугах можно заполнить черновик заявления в 1 класс. После его формирования на сайте появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. При наличии черновика в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».

Наличие черновика позволит повысить шанс ребенка попасть в нужную школу, так как при записи детей в 1 класс школы учитывают очередность подачи заявок.

Принимать заявления школы начнут до 1 апреля. Для зачисления в школу по месту прописки для всех или в любую другую для тех, у кого есть льготы, заявление нужно подать до 30 июня.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 14 марта 2025 г. №08-119850 «О рассмотрении обращения»

Делегирование оператором персональных данных своих полномочий и/или обязанностей по обработке сведений предполагает оформление поручения.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 марта 2025 г. №ДУ-П12-23759 «О рассмотрении письма»

Если размещенная в многоквартирном доме сеть связи функционально или технически используется для оказания услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа в Интернет абоненту-гражданину, являющемуся собственником или нанимателем жилья по договору социального найма и заключившему договор об оказании услуг связи, то при ее размещении, эксплуатации и демонтаже решение общего собрания собственников не требуется, плата за размещение не взимается.

При монтаже сети связи количество вводов в многоквартирный дом определяет оператор связи в соответствии с требованиями по проектированию сетей связи. Отсутствие возможности прокладки сети связи в существующих сооружениях не является препятствием для подготовки проекта монтажа сети связи другим способом и его согласования управляющим домом лицом.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 марта 2025 г. «Самозапрет на кредиты - надёжный способ защитить себя от мошенников»

Минцифры призывает граждан быть бдительными при использовании сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты.

Сервис работает корректно. Отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении «Госключ». Все изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете. Никаких «некорректных» или «случайных» самозапретов быть не может.

Минцифры обращает внимание, что сотрудники Госуслуг не звонят и не присылают никаких ссылок. Взломать Госуслуги с помощью внешнего воздействия невозможно. Поэтому мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет.

Гражданам даны рекомендации, как себя обезопасить. В частности, никому никогда не надо сообщать данные для входа на Госуслуги.

Указано, какие меры принимаются, если замечена подозрительная активность. Например, для смены привязанного к аккаунту номера пользователя попросят подтвердить учётную запись через онлайн-банк или прийти в МФЦ.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 11 марта 2025 г. №03-07-07/23592

Условиями для освобождения операций по передаче прав на программы для ЭВМ и баз данных от НДС являются включение таких программ и баз данных в соответствующий реестр и соблюдение предусмотренных НК РФ ограничений.

Если предоставление права удаленного пользования программами для ЭВМ осуществляется по модели SaaS (Software as a Service) посредством получения пользователями удаленного доступа к этим программам, базам данных через Интернет на основании договора на предоставление доступа, то согласно выработанной Минфином и ФНС позиции, налогоплательщик применяет освобождение по НДС.

Информация Минфина России от 5 марта 2025 г. «Данные геолокации не будут использоваться для автоматического определения налогового резидентства клиентов банков»

Данные каналов дистанционного обслуживания организаций финансового рынка (ОФР) не будут являться основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а будут лишь основанием запросить у клиента обновление информации.

ОФР должны будут запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование им каналов дистанционного обслуживания, в том числе мобильного приложения, с территории иностранных государств.

Предполагается, что клиент преимущественно использует электронные сервисы ОФР с территории иностранных государств, если в течение не менее 6 месяцев он использует их в более 50% случаях.