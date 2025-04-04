Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов»

Softline заплатил 2,2 млрд руб. за промышленного интегратора «ОМЗ ИТ», созданного внутри принадлежащей Газпромбанку группы «Объединенные машиностроительные заводы». На базе приобретенной компании Softline создаст кластер продуктов для управления промышленными предприятиями.

Сколько Softline заплатил за «ОМЗ ИТ»

Группа компаний «Софтлайн» (ГК Softline) раскрыла подробности приобретения ИТ-холдинга «ОМЗ-ИТ», работающего в сфере цифровизации промышленности.

Сделка была заключена в июле 2024 г. За 60% в компании было заплачено краткосрочное отложенное вознаграждение в размере 2,2 млрд руб. Вся компания оценена в 3,66 млрд руб.

Чем занимается «ОМЗ-ИТ»

«ОМЗ ИТ» была создана в 2004 г. внутри группы ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»). Сама группа была образована в 1990-х годах на базе «Уралмашзаводы» и «Ижорские заводы». В середине 2000-х группа перешла под контроль Газпромбанка и стала выполнять функцию управляющей компании.

Фото: Softline Softline заплатил 2,2 млрд руб. за промышленного интегратора «ОМЗ ИТ»

В 2005 г. штаб-квартира ОМЗ ИТ была переведена в Санкт-Петербург. Туда же были переведены специалисты предприятий группы ОМЗ: «Ижорские заводы», «ОМЗ-Спецсталь» и др. В настоящее время группа ОМЗ называется «ОМЗ перспективные технологии» и является интегратором технологических решений.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», до 2024 г. «ОМЗ-ИТ» принадлежала группе ОМЗ. Затем компания перешла к «ААА Управление Капиталом» (бывшая управляющая компания «Газпромбанк - Управление активами»). После сделки с Softline ее структура «Софтлайн Проекты» стала владеть 60% в компании, 40% остались у «ААА Управление Капиталом».

В 2024 г. выручка компании составила 108,6 млн руб., валовая прибыль - 3063 млн руб., чистая прибыль 1161 млн руб. ОМЗ ИТ также владеет «ООО Бимейстер Холдинг». Выручка этой компании в 2023 г. составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль - 552 млн руб. Со своей стороны, «Биомейстер Холдинг» владеет ООО «Бимэейстер Инжиниринг» (выручка в 224 г. 233,5 млн руб. и 185,6 млн руб.) и ООО «Академия Бимэйстер» (выручка в 2203 г, 3,2 млн руб.).

Интеграция Softline и «ОМЗ ИТ»

«ОМЗ-ИТ» специализируется на инжиниринге интонационных цифровых решения для промышленности.

В портфель программных активов ОМЗ ИТ входит ряд цифровых продуктов для автоматизации ключевых процессов и задач, эксплуатируемый крупнейшими российскими корпорациями промышленности, строительства, энергетической, нефтехимической и других отраслей. В числе продуктов компании: цифровые информационные модели предприятий, оборудования и систем; управление проектами капитального строительства; проектно-технический документооборот и управление 3D-моделями.

Решения «ОМЗ-ИТ» станут ядром нового индустриального кластера продуктов для управления промышленными предприятиями на всех этапах их жизненного цикла, сформированного на базе продуктового субхолдинга Softline - Sl_Spft.

Дальнейшее развитие кластера предполагает консолидацию рынка импортонезависимых решений в области управления и эксплуатации промышленных активов. Также, одновременно со сделкой, Softline объявил о начале стратегического партнерства с группой ОМЗ. В пресс-службе Softline к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Российский и мировой рынки промышленной автоматизации

В 2024 г. оборот российского рынка промышленной автоматизации составил 83 млрд руб. К 2030 г. он вырастит до 207 млрд руб., среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16,5%. Это следует из отчета группы компаний «Б1».

Рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) в 2024 г. составил 124,1 млрд руб7, увеличившись за год на 50%. Такие выводы содержались в исследовании компании «Ультиматек», Positive Technologies и «Аквариус».

Мировой рынок промышленной автоматизации в 2026 г. составит $300 млрд, CAGR составит 8,5%. Это следует из исследования Fortune Business.