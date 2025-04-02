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Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech

1 апреля в Москве состоялось одно из ключевых офлайн-мероприятий в сфере Process Mining и Task Mining – ProcessTech. В этот день на одной площадке собрались ведущие эксперты и ТОП-менеджеры крупнейших российских компаний, чтобы обсудить новейшие технологии в области анализа и оптимизации бизнес-процессов.

Организаторами события выступили Альфа-Банк и Инфомаксимум.

Взгляд в будущее

Альфа-Банк активно развивается, решая сложные технологические задачи и внедряя инновационные решения, которые обеспечивают его лидерство на рынке. Банк не боится быть первым, ставя перед собой амбициозные цели и эффективно реализуя их, задавая новые стандарты в финансовом секторе и активно трансформируя индустрию с помощью современных технологий.

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Мероприятие открыл Иван Иванов, директор по стратегии цифровой трансформации Альфа-Банка. В своём приветственном слове он отметил важность data-driven подходов и роль искусственного интеллекта в современных бизнес-процессах: «2025 – год ИИ-агентов, автономных систем, способных принимать решения и выполнять сложные задачи. Process и Task Mining становятся ключевыми инструментами этого перехода: они помогают моделировать реальные процессы, выявлять «узкие места», а также анализировать действия пользователей для создания более эффективных, адаптивных и автономных ИИ-агентов. Эти технологии позволяют не только ускорить разработку агентов, но и обеспечить их непрерывное обучение и оптимизацию в условиях реальных бизнес-сценариев. Будущее интеллектуальной автоматизации начинается сейчас!»

Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, поделился видением «активной» аналитики, которую уже в ближайшее время начнёт внедрять бизнес: «Компании хотят не просто мониторить выполнение бизнес-процессов, а влиять на них. Мы с помощью Proceset даём им эту возможность. В системе можно создавать кастомные сценарии реакций с применением ИИ на заданные условия и события. Это позволяет перейти к конкретным действиям здесь и сейчас. Реализованные проекты уже есть, один из них – управление рисками в сделках. В режиме реального времени каждая сделка анализируется ИИ, при выявлении риска система сама предпринимает действия для их устранения, например, ставит уведомление ответственному менеджеру. И всё это в режиме реального времени».

Практический опыт

Кейсовая часть конференции стартовала с доклада от команды Альфа-Банка. Андрей Шалягин, лидер центра компетенций по процессной аналитике, и Дмитрий Медвежонков, руководитель направления развития процессной аналитики, рассказали, как реализуют внутри банка аналитику 360 на базе связки Process Mining, Task Mining и искусственного интеллекта, а также как развивают направление AI-Powered Process Mining, чтобы снизить порог входа и расширить возможности аналитиков.

Практическая сессия была посвящена реальному применению Process и Task Mining в эпоху AI. Результатами проектов поделились представители МТС Банка, ОТП Банка и Сибинтек. Модератором выступил Денис Окунев, технический лидер отдела внедрений Инфомаксимум.

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«Повышение эффективности – комплексная задача, требующая не только глубокого анализа данных, но и взвешенных решений. Ранее мы использовали различные подходы, однако наиболее эффективной видим для себя комбинацию технологий Process Mining, Task Mining и Цифрового сотрудника, – поделился Вячеслав Климов, руководитель центра повышения операционной эффективности МТС Банка. – С помощью Proceset мы провели детальный анализ и оцифровку операций подразделения обработки входящих запросов, а Цифровой сотрудник (AI) и программная роботизация (RPA) позволят реализовать выявленный потенциал оптимизации 40-60% за счёт распознавания и извлечения данных из неструктурированных документов».

Завершилась конференция панельной дискуссией «AI-трансформация бизнеса: новая реальность и/или новые риски?». Эксперты, среди которых были представители МТС, X5 Group, «Яков и Партнёры», СОГАЗ, Инфомаксимум, обсудили ключевые тренды на стыке AI и повышения эффективности бизнеса, изменения внутренних процессов компаний с учётом массового внедрения искусственного интеллекта, AI-трансформацию бизнеса при условии дефицита ресурсов и «железа» и др. Модератор дискуссииИван Иванов, директор по стратегии цифровой трансформации Альфа-Банка.

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«Искусственный интеллект действительно становится game changer. Согласно нашему исследованию 2023 года, на тот момент ни одна из опрошенных компаний ещё полноценно не внедрила AI в бизнес-процессы, и только 40% находились на стадиях приоритизации юзкейсов и экспериментирования, – комментирует Марина Дорохова, директор «Яков и Партнёры». – Наш опрос 100+ СТО крупнейших российских компаний летом 2024 показал, что сейчас 54% компаний внедрили решения на базе генеративного ИИ хотя бы в одну функцию. ТОП функций – ИТ, клиентский сервис, маркетинг и продажи, в каждой из которых на стадии «пилота» или более поздней находятся больше 40% компаний-респондентов».

Будущее за интеллектуальной аналитикой

Подводя итоги, участники сошлись во мнении, что AI – это не далёкое будущее, это уже настоящее. Значение технологий Process Mining и Task Mining в связке с искусственным интеллектом становится всё более весомым. Российские компании, активно внедряющие эти решения, получают значительное конкурентное преимущество, повышая эффективность своих процессов и уровень удовлетворённости клиентов.

Серия мероприятий ProcessTech получила широкое признание профессионального сообщества и продолжит развиваться как ключевая площадка для обмена экспертизой и практическими решениями в области интеллектуальной аналитики в России.

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