Новый глава Intel за спиной Трампа вложился в сотни китайских компаний. Многие из них поставщики армии Китая

Новый СЕО Intel оказался крупным инвестором китайских ИТ-компаний. Он вложил деньги в 600 фирм, многие из которых имеют связи с китайской армией. В числе прочих он инвестировал в SMIC – крупнейшего в КНР контрактного вендора микросхем. В последние семь лет власти США пытаются уничтожить ИТ-индустрию Китая в общем и SMIC в частности.

Тайное стало явным

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), возглавивший компанию в марте 2025 г., по-крупному вложился в китайский бизнес. Выяснилось, что он является инвестором более чем 600 компаний из КНР, часть которых связана с китайскими военными, пишет Tom’s Hardware. Он вкладывался в них через инвесткомпании, которыми владеет напрямую или опосредованно.

Это может стать проблемой, пишет Reuters, потому что Intel весьма тесно сотрудничает с оборонным сектором США. Также нельзя не отметить совершенно однозначное отношение властей страны к КНР, которое не меняется с 2018 г., когда нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), находясь на своем первом сроке, развязал торговую войну с Китаем. Сменивший его Джозеф Байден (Joseph Biden) продолжил давить на КНР, а Трамп по возвращении в Белый дом в январе 2025 г. принялся за эскалацию торговой войны. В начале апреля 2025 г. он несколько раз повысил таможенные пошлины для Китая, увеличив их в итоге более чем на 130%.

В числе компаний, в которые в свое время вложился новый СЕО Intel, есть Semiconductor Manufacturing International Corp. Она же SMIC. Это крупнейший в КНР контрактный производитель микросхем и по совместительству одна из ИТ-компаний Китая, которую власти США хотят всенепременно уничтожить. Она на протяжении последних нескольких лет находится в санкционном списке, и доступ к западным технологиям, в частности, к литографам нидерландской компании ASML для нее очень сильно затруднен.

Intel не предоставила прямых комментариев по поводу инвестиций Тана, пишет Tom’s Hardware, но заявила, что он заполнил обязательную форму раскрытия информации для руководителей компании, как того требует SEC.

Играть по-крупному

Корпоративные документы, изученные Reuters, показывают, что Тан в настоящее время контролирует более 40 компаний в Китае и имеет миноритарные пакеты акций более чем в 600 предприятиях в Китае. Реализовано все это не совсем напрямую.

Тан организовал свои вложения посредством нескольких инвестиционных компаний, которыми он управляет или владеет. Стоимость пакетов акций составляет не менее $200 млн, пишут Reuters и Tom’s Hardware

Тан сделал многие из своих инвестиций через Walden International, венчурную компанию, которую он основал в 1987 г. и которую он до сих пор возглавляет и которой владеет. Он также использовал для аналогичных целей две компании, базирующиеся в Гонконге – Sakarya Limited и Seine Limited. В настоящее время Тан является единственным владельцем Sakarya, да и Seine тоже фактически принадлежит ему, хотя на бумаге ею владеет фирма Walden International.

Некоторые из компаний, в которые инвестировал Тан, являются подрядчиками и поставщиками Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Во многих случаях пакеты акций Тана делятся с китайскими государственными группами или региональными инвестиционными фондами, поддерживаемыми правительством.

Деньги всем подряд

В числе компаний, получивших деньги Тана, есть и ИТ-фирмы, которые сейчас включены в санкционный список США из-за их предполагаемых связей с правительством, военными и секретными службами Китая.

В перечень таких компаний входят Dapu Technologies (подрядчик НОАК), HAI Robotics (подрядчик китайских компаний по наблюдению и претендент на контракт НОАК), Intellifusion (компания по технологиям наблюдения), QST Group (поставщик датчиков для военных беспилотников) и Wuxi Xinxiang Information Technology Co. (поставщик китайского производителя памяти YMTC), пишет Tom’s Hardware.

Некоторые компании за последние годы лишились денег Тана. В их числе – упомянутая SMIC. Walden International вышла списка ее инвесторов в 2021 г., когда торговая война между США и Китаем длилась около трех лет.

Что говорит закон

Владение акциями китайских компаний, связанных с военными и секретными службами, является законным, если только эти фирмы не фигурируют в специальных списках ограничений правительства США, например, в списке китайских компаний военно-промышленного комплекса Казначейства США, пишет Tom’s Hardware. Тем не менее, существуют некоторые этические опасения относительно инвестирования в некоторые технические китайские компании.

Хотя китайские компании, контролируемые Лип-Бу Таном, едва ли конкурируют с Intel, их связи с НОАК вызывают опасения. Кроме того, отраслевые обозреватели отмечают, что странно, что генеральный директор Intel владел долей в контрактном производителе микросхем SMIC, поскольку Intel сама пытается наладить контрактное производство. Как сообщал CNews, получается у нее это с большим трудом.

Мнение со стороны

Некоторые инвесторы и сторонние наблюдатели считают связи Тана с сотнями компаний в Китае обузой. Эндрю Кинг (Andrew King), партнер Bastille Ventures, усомнился в пригодности Тана для руководства компанией, связанной с обороной, сославшись на проблемы национальной безопасности США.

Стивен Даймонд (Stephen Diamond), профессор права в Университете Санта-Клары в США, сказал, что такие связи должны быть серьезной проблемой для руководства Intel, учитывая политический климат.

Но есть и те, кто считает обширный опыт Тана в китайских технологиях преимуществом. Аналитик Bernstein Стейси Расгон (Stacey Rasgon) назвала Тана высокоуважаемой фигурой среди инвесторов и похвалила его многолетний послужной список в этой области.

Китайский шпион

Лип-Бу Тан известен еще и тем, что до недавнего времени стоял во главе компании Cadence Design Systems. Это разработчик ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA). Этот софт она создавала, в том числе, для Intel.

В начале 2024 г. CNews писал, что Конгресс США объявил американских венчурных капиталистов причастными к последним достижениям Китая в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. В докладе конгресса было отмечено, что американские инвесторы вкладывали гигантские суммы, исчисляющиеся миллиардами долларов, в технологические компании, а также предоставляли им консультации по вопросам бизнеса. Одна из компаний, получивших эти деньги – SMIC

В этом документе упоминается лично Лип-Бу Тан. По мнению авторов доклада, Тан и ряд других топ-менеджеров его компнаии Walden International предоставляли Китаю экспертизу в области разработки EDA и давали советы по бизнесу, находясь при этом в советах директоров компаний SMIC и Advanced Micro-Fabrication Equipment Co (AMEC).

AMEC – это китайская компания из сферы электронной промышленности. Занимается, в том числе, разработкой и производством оборудования для изготовления микросхем и кремниевых пластин.