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Российские компании увлеклись созданием цифровых ассистентов

В 2024 г. российские компании стали чаще использовать ИИ в основной операционной деятельности. В целом за год доля таких компаний увеличилась с 62% до 74%. В управленческих процессах уровень использования ИИ вырос с 47% до 56%. Такие данные привел заместитель руководителя «Т1 ИИ», директор по продуктовому развитию Сергей Карпович. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

По его словам, наиболее значительно по сравнению с 2023 г. выросла доля компаний, получивших существенный или многократный экономический эффект от использования ИИ, среди развивающихся организаций — об этом отчитались 40% (+11 п.п. год к году). Среди начинающих бизнес-игроков и лидеров эта доля достигла 26% и 37% соответственно.

При этом бизнес отмечает достижение положительного эффекта по основным критериям эффективности: скорости, качеству, окупаемости, объективности и персонализации. Наибольшее внимание бизнес-аудитории вызывают сервисы обработки естественного языка и перспективные методы ИИ.

Оперативно внедрять новые ИИ-решения бизнес может за счет использования единой платформы управления ИИ, которая способна решать широкий спектр задач, от оптимизации производственных и бизнес-процессов до повышения эффективности операционных процессов компаний, применяя технологий искусственного интеллекта.

«Платформа, подобная нашей разработке «Сайбокс», выступает фундаментом цифровизации организации. В ней уже реализованы технологии по созданию моделей с компонентами AutoML, модули по распознаванию конструкторской и технологической документации, продукты по интеллектуальной обработке документов и изображений, компоненты для создания цифровых помощников, продукты интеллектуального анализа событий. Применяя готовые компоненты платформы, можно быстро запускать новые ИИ-сервисы и извлекать максимальный эффект от цифровизации», — отметил Сергей Карпович.

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