CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

83% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю

«Русская Школа Управления» (РШУ) и сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, что большинство россиян готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю. Однако при одном важном условии — уровень зарплаты должен остаться прежним. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 2159 человек: профессионалы из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Готовы ли сотрудники работать четыре дня в неделю

Результаты опроса показали, что 76% респондентов поддерживают 4-дневную рабочую неделю, но только если их доход не изменится. Еще 7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата снизится. При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% опрошенных полностью устраивает традиционная пятидневка, а 8% уверены, что сокращение рабочих дней приведет к увеличению нагрузки.

Какая рабочая неделя кажется оптимальной

Мнения о том, сколько часов в неделю нужно работать, разделились. 33% считают, что 32-часовая неделя (4 дня по 8 часов) – идеальный вариант. 27% выступают за 35-часовую рабочую неделю с гибким графиком. 19% поддерживают стандартные 40 часов. 21% готовы работать больше 40 часов, если это компенсируется высокой зарплатой.

Как компании относятся к балансу работы и личной жизни

Не все работодатели поддерживают стремление сотрудников сохранить баланс между работой и личными делами. 39% опрошенных заявили, что в их компании работа всегда в приоритете и руководство не поддерживает work-life balance сотрудников. 34% считают, что работодатель не обращает на это особого внимания и все зависит только от них самих. 27% отметили, что компания помогает поддерживать баланс и гибко относится к личным обстоятельствам сотрудников.

Что поможет работать продуктивнее

Респонденты выделили несколько ключевых факторов, которые помогли бы им повысить эффективность труда: улучшение организации работы внутри компании (57%); сокращение рабочего времени без потери зарплаты (53%); четкое разграничение рабочего и личного времени (43%); больше оплачиваемых отпускных дней (34%).

«Исследование показывает, что сокращение рабочей недели – актуальный тренд, отражающий стремление сотрудников к балансу между профессиональной и личной жизнью. Сегодня сотрудники не просто ищут стабильную работу, но и ожидают комфортных условий, которые позволят им работать продуктивно, не жертвуя личным временем. Это особенно важно в условиях растущего числа стрессовых факторов и перегрузок. Гибкие форматы работы, уменьшение количества рабочих дней и дополнительные меры поддержки могут повысить удовлетворенность персонала, а также его продуктивность. Компании, которые адаптируют свои подходы к организации труда, получают не только лояльных сотрудников, но и конкурентное преимущество. Внедрение современных моделей занятости может привести к снижению выгорания, росту эффективности и общей удовлетворенности сотрудников работой. В конечном итоге, бизнес, который учитывает эти изменения, получает мотивированную и вовлеченную команду, готовую достигать высоких результатов», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Microsoft сломя голову бежит из России. Без причины и без шума закрыты более 10 филиалов по всей стране

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153