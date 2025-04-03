51% россиян рассказали, что предпочитают горизонтальный карьерный рост вертикальному

«Авито Работа» и «Авито Team» провели опрос более 7500 работающих россиян и выяснили, как они видят свое профессиональное развитие. В среднем россияне оценивают удовлетворенность своей карьерой на 7 баллов, при этом почти половина респондентов (46%) поставили высокие оценки (8-10 баллов) текущей карьерной траектории. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Несмотря на это, карьерные амбиции у большинства связаны не с традиционным вертикальным ростом, а с горизонтальным развитием. Более половины опрошенных (51%) предпочитают прокачивать навыки, увеличивать доход и брать на себя больше ответственности без перехода к руководящим должностям.

Такой выбор объясняется рядом факторов. Для 51% горизонтальный рост привлекательнее из-за возможности повысить зарплату без управленческих обязанностей. Еще 49% считают, что это помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью. А 34% отметили, что смена функционала внутри компании позволяет развивать навыки, оставаясь на той же позиции.

Главные преимущества горизонтального роста по мнению россиян

При этом только 25% респондентов заявили, что заинтересованы в вертикальном росте – продвижении на управленческие должности. Основными преимуществами вертикального карьерного роста опрошенные назвали повышение зарплаты (57%), желание стать экспертом своей отрасли (38%) и стремление повысить свой статус (38%).

Главные преимущества вертикального роста по мнению россиян

«Горизонтальный рост дает сотруднику и компании большое пространство для роста и реализации. Горизонтальные и кросс-функциональные переходы в Авито мы используем как инструмент удержания и развития талантов. Так мы не только находим лучших специалистов и сохраняем их в компании, но и помогаем им находить себя. Возможность сменить профессию, не покидая компанию, — это путь к взаимовыгодному росту. Важно создавать пространство, где люди могут раскрывать свой потенциал и строить карьеру так, как им интересно», — сказала Анна Кисточкина, HR-директор бизнес-групп в Авито.

Каждый пятый россиянин (20%) отмечает, что успешно развивается на своем текущем месте работы. При этом 4% респондентов уже сменили должность или планируют это сделать, а еще 8% рассматривают переход в другую компанию и некоторые из них уже сделали этот шаг.