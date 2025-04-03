CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

51% россиян рассказали, что предпочитают горизонтальный карьерный рост вертикальному

«Авито Работа» и «Авито Team» провели опрос более 7500 работающих россиян и выяснили, как они видят свое профессиональное развитие. В среднем россияне оценивают удовлетворенность своей карьерой на 7 баллов, при этом почти половина респондентов (46%) поставили высокие оценки (8-10 баллов) текущей карьерной траектории. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Несмотря на это, карьерные амбиции у большинства связаны не с традиционным вертикальным ростом, а с горизонтальным развитием. Более половины опрошенных (51%) предпочитают прокачивать навыки, увеличивать доход и брать на себя больше ответственности без перехода к руководящим должностям.

Такой выбор объясняется рядом факторов. Для 51% горизонтальный рост привлекательнее из-за возможности повысить зарплату без управленческих обязанностей. Еще 49% считают, что это помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью. А 34% отметили, что смена функционала внутри компании позволяет развивать навыки, оставаясь на той же позиции.

av1.jpg

Главные преимущества горизонтального роста по мнению россиян

При этом только 25% респондентов заявили, что заинтересованы в вертикальном росте – продвижении на управленческие должности. Основными преимуществами вертикального карьерного роста опрошенные назвали повышение зарплаты (57%), желание стать экспертом своей отрасли (38%) и стремление повысить свой статус (38%).

av2.jpg

Главные преимущества вертикального роста по мнению россиян

«Горизонтальный рост дает сотруднику и компании большое пространство для роста и реализации. Горизонтальные и кросс-функциональные переходы в Авито мы используем как инструмент удержания и развития талантов. Так мы не только находим лучших специалистов и сохраняем их в компании, но и помогаем им находить себя. Возможность сменить профессию, не покидая компанию, — это путь к взаимовыгодному росту. Важно создавать пространство, где люди могут раскрывать свой потенциал и строить карьеру так, как им интересно», — сказала Анна Кисточкина, HR-директор бизнес-групп в Авито.

Каждый пятый россиянин (20%) отмечает, что успешно развивается на своем текущем месте работы. При этом 4% респондентов уже сменили должность или планируют это сделать, а еще 8% рассматривают переход в другую компанию и некоторые из них уже сделали этот шаг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Microsoft сломя голову бежит из России. Без причины и без шума закрыты более 10 филиалов по всей стране

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153