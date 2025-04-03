ИТ-направление «Обит» выросло в 3 раза по итогам 2024 года

Оператор ИТ-решений «Обит» подвел итоги финансовой деятельности за 2024 г. Выручка компании составила 4,1 млрд руб., что на 12% больше по сравнению с результатами 2023 г.

Объем продаж ИТ-услуг за отчетный период вырос в три раза. ИТ-направление компании демонстрирует стабильный рост, который за последние три года имеет кратное увеличение: в 2022 и 2023 гг. был зафиксирован двукратный рост, а в 2024 г. показатель увеличился в три раза. Лидером стал сегмент отечественного программного обеспечения и оборудования, на долю которого пришлось 46,9% от общего объема выручки направления. Такой рост обусловлен созданием внутри компании центра компетенций по российским решениям, расширением партнерской сети и наращиванием внутренней экспертизы, что позволило успешно закрыть потребности российских компаний, для ряда которых стоят сроки по переходу на отечественного ПО. Сегмент отечественного ПО включает в себя инфраструктурные решения, офисные приложения, системы информационной безопасности и другие продукты. Второе место по выручке занял сегмент ИТ-аутсорсинга (обслуживание сетевой и серверной инфраструктуры), его доля составила 20,3%. Облачные решения составили 9% от общего объема выручки.

В телекоммуникационном сегменте (связь, интернет, телефония, каналы передачи данных и Wi-Fi платформы) «Обит» демонстрирует опережающие темпы роста в сравнении с рынком. Прирост в данном направлении за 2024 г. составил 15,85%, в то время как по данным «ТМТ Консалтинг» российский рынок телекоммуникаций в 2024 г. увеличился на 6,2%, достигнув объема 2,0 трлн руб. Основным фактором роста стало присоединение московского оператора и запуск FVNO-проекта в сотрудничестве с оператором «Билайн».

Направление центров обработки данных (ЦОД) продемонстрировало рост на 27,3%, что стало возможным благодаря запуску проекта «Дата-центр №1», который к началу 2025 г. практически полностью заселен. В свою очередь, объем выручки по инжиниринговому направлению вырос почти в два раза с показателем в 49%, что связано с новыми проектами в области пуско-наладки и строительства слаботочных сетей в регионах присутствия. Так, одним из наиболее значимых проектов стала разработка уникального инженерного решения и создание оптоволоконной сети для телефонизации самого высотного комплекса флагштоков в мире.

За последний год главным вектором деятельности «Обит» стало обеспечение миграции крупных предприятий из различных отраслей, включая промышленность, транспорт и банковский сектор. Стоит отметить пилотный проект по миграции на отечественную операционную систему «Ред ОС» для правительства Ленинградской области, в рамках которого был проведен всесторонний анализ и тестирование различных операционных систем. Вторым не менее важным вектором деятельности стало усиление безопасности информационных систем ряда организаций, включая перевод одного из крупнейших российских дистрибьюторов ЮСТА на отечественное решение UserGate с поддержкой решения и обеспечением оперативного реагирования службы ИБ «Обит» на потенциальные инциденты.

Генеральный директор «Обит» Андрей Гук отметил: «2024 г. стал для нас годом активного роста и новых достижений. Мы продолжили расширять наше присутствие на ИТ-рынке и укрепили позиции в родном телекоме, и, что наиболее важно, инвестировали в развитие центров компетенций по каждому из наших направлений, что обеспечило нашим клиентам стабильность и безопасность их бизнеса в условиях глобальной нестабильности. Выбранная нами стратегия трансформации с акцентом на ИТ доказала свою эффективность, и мы будем ее придерживаться в новом году».