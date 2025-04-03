CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Рустам Мамедов назначен директором офиса Axenix в Ростове-на-Дону

На должность директора Axenix в Ростове-на-Дону назначен Рустам Мамедов. Основным направлением деятельности нового менеджера станет развитие команды в регионе. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Рустам Мамедов в 2012 г. окончил Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «Прикладная информатика в экономике». До этого он четыре года учился в колледже РГЭУ (РИНХ) по направлению «Программное обеспечение, вычислительная техника и автоматизированные системы».

Вся профессиональная деятельность Рустама Мамедова связана с ИТ-индустрией. До прихода в Axenix он занимался веб-разработкой, затем внедрением продуктов SAP на позициях от разработчика до функционального руководителя. Ему хорошо знакомы особенности цифровой трансформации и работы в таких областях, как логистика и управление цепочками поставок, бухгалтерский и управленческий учет.

ax1.jpg

Axenix
Рустам Мамедов назначен директором офиса Axenix в Ростове-на-Дону

Основными направлениями деятельности нового регионального директора станут рост команды и развитие сотрудничества с вузами и ИТ-сообществами.

«Для себя я поставил задачи – продолжить эффективное развитие филиала, сохранить и масштабировать сильную команду профессионалов, обеспечить достижение всех бизнес-целей компании. Важным фактором успешной работы команды я считаю тесное и продуктивное сотрудничество с вузами. Благодаря вузовским преподавателям я получил основу – базовые компетенции в ИТ и управлении проектами, которые помогают мне до сих пор. Поэтому я уверен, что базовое профильное образование очень важно в сфере ИТ. Что касается получения практических навыков и развития карьеры – Axenix всегда открыт для талантливых молодых специалистов», – сказал Рустам Мамедов.

По данным аналитиков, Ростовская область традиционно занимает высокие места среди российских регионов по уровню развития сферы разработки, а также является привлекательным местом для работы и карьерного роста ИТ-специалистов. Здесь, как и в целом по Южному федеральному округу, активно развиваются ИТ-хабы и инновационные центры.

Axenix считает этот регион стратегически важным для развития бизнеса. Компания открыла офис в Ростове-на-Дону в 2020 г. Офис занимается задачами внедрения приложений, разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупнейших отечественных и международных компаний.

Офисы и центры разработки компании расположены в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Во всех регионах присутствия Axenix планомерно налаживает взаимодействие с местными образовательными учреждениями и ИТ-сообществами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Выручка российского ИТ-интегратора рухнула на 3 миллиарда

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Microsoft сломя голову бежит из России. Без причины и без шума закрыты более 10 филиалов по всей стране

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153