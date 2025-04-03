Рустам Мамедов назначен директором офиса Axenix в Ростове-на-Дону

На должность директора Axenix в Ростове-на-Дону назначен Рустам Мамедов. Основным направлением деятельности нового менеджера станет развитие команды в регионе. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Рустам Мамедов в 2012 г. окончил Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «Прикладная информатика в экономике». До этого он четыре года учился в колледже РГЭУ (РИНХ) по направлению «Программное обеспечение, вычислительная техника и автоматизированные системы».

Вся профессиональная деятельность Рустама Мамедова связана с ИТ-индустрией. До прихода в Axenix он занимался веб-разработкой, затем внедрением продуктов SAP на позициях от разработчика до функционального руководителя. Ему хорошо знакомы особенности цифровой трансформации и работы в таких областях, как логистика и управление цепочками поставок, бухгалтерский и управленческий учет.

Основными направлениями деятельности нового регионального директора станут рост команды и развитие сотрудничества с вузами и ИТ-сообществами.

«Для себя я поставил задачи – продолжить эффективное развитие филиала, сохранить и масштабировать сильную команду профессионалов, обеспечить достижение всех бизнес-целей компании. Важным фактором успешной работы команды я считаю тесное и продуктивное сотрудничество с вузами. Благодаря вузовским преподавателям я получил основу – базовые компетенции в ИТ и управлении проектами, которые помогают мне до сих пор. Поэтому я уверен, что базовое профильное образование очень важно в сфере ИТ. Что касается получения практических навыков и развития карьеры – Axenix всегда открыт для талантливых молодых специалистов», – сказал Рустам Мамедов.

По данным аналитиков, Ростовская область традиционно занимает высокие места среди российских регионов по уровню развития сферы разработки, а также является привлекательным местом для работы и карьерного роста ИТ-специалистов. Здесь, как и в целом по Южному федеральному округу, активно развиваются ИТ-хабы и инновационные центры.

Axenix считает этот регион стратегически важным для развития бизнеса. Компания открыла офис в Ростове-на-Дону в 2020 г. Офис занимается задачами внедрения приложений, разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупнейших отечественных и международных компаний.

Офисы и центры разработки компании расположены в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Во всех регионах присутствия Axenix планомерно налаживает взаимодействие с местными образовательными учреждениями и ИТ-сообществами.