«Авито Работа» представила функцию создания резюме с помощью ИИ

На платформе для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

«Авито Работа» применила собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Эта функция, основанная на большой языковой модели A-Vibe, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы, помогая создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме.

A-Vibe входит в семейство генеративных моделей «Авито», куда также относится мультимодальная A-Vision. Эти технологии уже применяются в различных сервисах платформы: например, помогают продавцам писать продающие описания товаров и эффективнее общаться с покупателями в мессенджере. До конца 2025 г. компания планирует внедрить еще 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений.

По данным исследований «Авито Работы», при заполнении резюме у многих соискателей возникают сложности с качественной презентацией опыта работы: не всегда очевидно, какие обязанности и достижения стоит указать, и как представить свой опыт наиболее убедительно, чтобы привлечь внимание работодателей и выделиться среди других кандидатов.

При этом уже сегодня соискатели все чаще обращаются к искусственному интеллекту для помощи в трудоустройстве. В ходе опроса 8000 работающих россиян 19% респондентов рассказали, что использовали ИИ и нейросети при поиске работы; 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили этот процесс. Одними из основных областей применения ИИ в ходе трудоустройства стали подготовка резюме (24%) и портфолио для работодателей (22%).

Теперь во время заполнения резюме на «Авито Работе» под разделом «Обязанности» пользователи могут найти кнопку «Улучшить текст». С помощью этой функции, основанной на собственной большой языковой модели, нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию — исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме, учитывая при этом требования, разработанные экспертами платформы. Пользователь, в свою очередь, может скорректировать текст с помощью кнопки «Переписать» или вернуться к исходному варианту, выбрав «Назад».

«Сегодня все больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы. Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей. Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза. Мы верим, что интеграция подобных опций не только поможет соискателям в процессе трудоустройства, но и позволит работодателям эффективнее закрывать позиции благодаря растущему числу резюме», — сказал Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы».

Новый инструмент стал одним из ряда обновлений, которые были внедрены на «Авито Работе» для повышения эффективности поиска работы кандидатами. В частности, ранее упростили форму для создания резюме и оставили только самые важные для работодателей поля — остальные можно заполнить позже по желанию. Кроме того, пользователям сервиса теперь доступен выбор образовательного учреждения из готового списка. Эти изменения позволяют соискателям создавать резюме, соответствующие требованиям работодателей: количество пользователей платформы, заполняющих профиль менее, чем за 3 минуты, выросло на 123% при сохранении уровня информативности резюме.