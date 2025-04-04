Большинство россиян выступают за совмещение работы и учебы

По данным исследования «Лаборатории Касперского», три четверти опрошенных россиян (74%) считают, что студенты должны совмещать работу и учебу. Такой подход требует от молодых специалистов высокой мотивации и дисциплины, но позволяет чувствовать себя более уверенно с финансовой точки зрения. Большинство (93%) респондентов также расценивают это как хороший способ начать зарабатывать собственные деньги. Опрос проведен компанией «ОнИн» по заказу «Лаборатории Касперского» во второй половине 2024 г. в России. Всего опрошено 1006 человек. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Значительная часть участников опроса (71%) уверены, что совмещение работы и учебы — единственный способ для начинающих специалистов получить практические навыки. В то же время 97% респондентов убеждены — важно, чтобы это не мешало обучению в вузе.

«Мы понимаем, как сложно студентам все успевать и как важно иметь возможность правильно распределять нагрузку. Поэтому в рамках нашей программы оплачиваемых стажировок SafeBoard предлагаем гибкий график и работу в гибридном формате. Такой подход позволяет начинающим специалистам получать опыт и практические навыки без ущерба для других сфер жизни, в том числе — учебы, — сказала Дарья Щекочихина, руководитель направления развития бренда работодателя «Лаборатории Касперского». — Мы видим, что интерес к такому подходу и в целом к программе растет. В этом году мы ускорили процесс отбора на SafeBoard. Он проходит в два этапа. После подачи заявки кандидату приходит ссылка на отборочные задания, в случае успешного прохождения которых его могут пригласить на интервью с командой. Чем быстрее участник подаст заявку и успешно выполнит задания, тем быстрее мы сможем пригласить его на стажировку».

«Наш опрос Changellenge >> Best Company Award, который мы проводим уже 10 лет подряд, полностью подтверждает значимость совмещения работы и учебы в вузе. При этом, по нашим данным, доля студентов, которые готовы работать полные 40 часов во время обучения, находится на самом низком уровне за десятилетие. Выиграют те работодатели, кто гибко подходит ко времени работы стажеров. Очень рады, что коллеги из «Лаборатории Касперского» учитывают это требование рынка в своей стажерской программе», — сказал Андрей Алясов, основатель и генеральный директор Changellenge.

Принять участие в программе SafeBoard могут учащиеся вузов Москвы и Московской области любого курса, кроме выпускного. В текущем наборе кандидатам доступен выбор из 17 направлений. Среди них: C, C++, Java Script, Python, С#, DevOps, iOS-разработка, исследование вредоносного ПО. При этом можно податься на параллельный отбор сразу в несколько направлений и принять финальное решение в процессе общения с командами. Заявки принимаются до 20 апреля 2025 г. на сайте проекта. Стажировка проходит в московской штаб-квартире «Лаборатории Касперского».