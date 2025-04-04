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Панельная дискуссия «Главные тренды российской ИТ-отрасли» на конференции «Данные компании 2025: управление и интеграция»

10 апреля в Москве, в отеле HOLIDAY INN Сокольники, в рамках конференции «Данные компании 2025: управление и интеграция» состоится панельная дискуссия на тему главных трендов в российской ИТ-отрасли.

Организатором панельной дискуссии «Главные тренды российской ИТ-отрасли» является TAdviser — крупнейший российский интернет-портал и аналитическое агентство, которое специализируется на исследовании и анализе рынка информационных технологий в России.

Эксперты обсудят актуальные вопросы, которые определяют направление развития ИТ:

  • Импортозамещение – в каких сегментах ИТ-ландшафта близка полная импортонезависимость, а где еще много работы?
  • Ждать ли возврат иностранных вендоров на фоне потепления отношений с США?
  • Проблема с кадрами – хватает ли персонала, способного поддерживать российские ИТ-решения? Поможет ли инициатива Минцифры по финансированию ИТ-компаниями вузов в задаче подготовки новых кадров?
  • Переход на платформенные решения – в чем суть тренда и актуален ли он для России?
  • Правда ли, что low-code и no-code платформы более эффективны, чем традиционные ИТ-продукты для решения целого ряда задач цифровизации?
  • Как меняется отношение к кибербезопасности в связи с растущим количеством хакерских атак на госорганы и бизнес? Каким образом трансформируются подходы и процессы в области ИБ?

В дискуссии примут участие эксперты из компаний Programming Store, Systeme Digital, «ФОРК ИТ» (УГМК «Диджитал»), Systeme Electric, СИБУР, УлГУ.

Не пропустите конференцию «Данные компании 2025: управление и интеграция» — ключевое событие в сфере автоматизации интеграции приложений и управления данными.

Участие в конференции бесплатное.

Ознакомиться с программой и пройти регистрацию на мероприятие вы можете по ссылке.

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