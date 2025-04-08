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Арестованы мошенники, выманившие 19 миллионов евро с помощью фальшивых ИИ-роликов со знаменитостями

Испанская полиция арестовала шестерых человек, причастных к масштабной мошеннической схеме, связанной с инвестициями в криптовалюту. Злоумышленники использовали нейронные сети для создания убедительных поддельных видео, в которых известные личности якобы продвигали инвестиционные продукты. Ущерб от деятельности группы достиг 19 млн евро, а жертвами стали 208 человек по всему миру.

Арест за обман

В Испании была раскрыта афера с искусственным интеллектом (ИИ) на сумму 19 млн евро, материал был опубликован на сайте Корпуса национальной полиции. На 8 апреля 2025 г. шесть человек арестованы за обман инвесторов, мошенники заставляли их инвестировать в криптовалюты.

По данным Корпуса национальной полиции в Испании, операция под названием «Сoinblack - Wendimine» была проведена совместно с Гражданской гвардией Испании. В ходе которой были арестованы люди в возрасте от 34 до 57 лет, включая главаря преступной организации, планировавшего побег в Дубай. Аресты были произведены в Гранаде и Аликанте, задержанные обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов в составе преступной организации.

Сама схема состояла из нескольких этапов. Изначально мошенники выходили на потенциальных жертв, применяя схему «романтическое мошенничество» или представляясь финансовыми консультантами. Киберпреступники вербовали всех своих жертв с помощью онлайн-рекламы разработанной с использованием ИИ-технологий. В частности, они обманом заставляли жертв инвестировать в криптовалюту в якобы высокодоходные продукты.

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Национальная полиция Испании
Фальшивые ИИ-ролики со знаменитостями помогли украсть у инвесторов 19 млн евро

Ущерб от действий группы составил 19 млн евро, а число пострадавших составило 208 человек по всему миру. Расследование началось в 2023 г., когда один человек сообщил о потере 624 тыс. евро в результате мошенничества. С этого момента расследование велось по двум направлениям: расследование фактов мошенничества и анализ преступлений, связанных с подделкой документов.

Как работала афера

Сотрудники полиции поясняют, что на начальном этапе потенциальные жертвы вербовались с помощью онлайн-рекламы, ориентированной на людей, чьи профили соответствовали тому, что искали киберпреступники, отобранных с помощью ИИ-алгоритмов. Эти целевые лица получали онлайн-рекламу инвестиций в криптовалюту с высокой доходностью и нулевым риском потери активов, которая впоследствии оказалась мошенничеством.

Для свой жертвы, мошенники составляли подробный психологический профиль с помощью социальной инженерии. На разработку одного профиля могло уходить более одного-двух месяцев.

Социальная инженерия — это метод манипуляции людьми с целью получения их конфиденциальной информации, доступа к ресурсам или других представляющих ценность объектов. Киберпреступники прекрасно овладели искусством обмана: они знают, как убедить ничего не подозревающих пользователей поделиться своими данными, распространить вредоносную программу или открыть доступ к системам, не предназначенным для посторонних. Атаки происходят не только в сети, но также при личном общении и других видах взаимодействия.

Со слов следователей, с помощью ИИ мошенники имитировали рекламу, в которой можно было увидеть и услышать большое количество известных личностей, советующих вкладывать деньги в данный тип продукта, что значительно усиливало уверенность жертв в безопасности и прибыльности инвестиций.

После первой инвестиции, которая обычно составляла небольшую сумму, жертвы быстро получали прибыль и под влиянием преступников совершали повторные инвестиции, на этот раз на более крупные суммы. «Когда жертвы решили снять вложенные деньги, начались препятствия и помехи, и в этот момент они поняли, что их обманули», — поясняется в заявлении полиции.

Сложные методы

Способ действия преступников был чрезвычайно сложным, и на этом афера не закончилась. Так, сообщает полиция, «через некоторое время киберпреступники снова связывались с жертвами, выдавая себя за инвестиционных менеджеров и подтверждая, что деньги заморожены, что их возможно вернуть, но для разблокировки им придется сделать новый депозит, часто на значительную сумму».

Жертвы, получив это сообщение, часто соглашались на новую выплату, что в конечном итоге приводило к увеличению их потерь. Но это еще не все: через несколько месяцев преступники выдали себя за поддельных агентов Европола или поддельных британских адвокатов: «Они сказали им, что им удалось вернуть мои деньги и что единственное, чего не хватает, — это уплата соответствующих налогов в стране, где они были заблокированы». Жертвы снова платили и снова попадались в ловушку.

Специалисты по информационной безопасности (ИБ) описывают операцию как «очень сложную» из-за глобального охвата преступной организации и большого объема информации. Мошенникам необходимо было проанализировать все данные пользователя-жертвы, включая широкий каталог поддельных удостоверений личности (иногда у одного человека их было более 50), с которыми действовали ее члены. Хоть и мошенникам помогал ИИ, но анализ делал сами люди. Хоть на одну жертвы они тратили много времени, но могли получить с нее много денег за счет повторных обманов.

Антон Денисенко

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