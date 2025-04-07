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Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу

Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу в компании Skillaz. Новая позиция позволит компании нарастить экспертизу в трансформации процессов крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

В новой роли Анастасия будет курировать развитие консалтингового направления Skillaz, в том числе проектные практики, методологии и поддержку клиентов на всех этапах внедрения решений. В числе приоритетов на ближайшее время — запуск команды экспертов и программ профессионального обмена в рамках клиентского сообщества Skillaz.

Анастасия Шарак имеет более 20 лет опыта в ИТ-консалтинге. На протяжении карьеры она участвовала в реализации более 50 проектов, включая внедрения решений на базе SAP HANA и Cloud for Customer. В ее портфолио — трансформационные проекты в сфере HR и CRM, в том числе в компаниях, которые первыми в России начали переход к облачным технологиям.

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Skillaz
Skillaz усиливает экспертизу в Enterprise-сегменте: Анастасия Шарак назначена директором по консалтингу

«Управление людьми — это не затраты, а инвестиции в будущее компании. Чем сильнее команда, тем выше результат. Моя задача — помочь клиентам Skillaz не просто внедрять инструменты, а менять подход к работе с людьми через технологии», — сказала Анастасия Шарак.

По словам HR-директора Skillaz Ксении Степановой, назначение связано с ростом запросов на системную экспертизу в сфере цифровизации управления персоналом.

«Современным HR-командам необходим не только технологический инструмент, но и партнер, способный помочь выстроить процессы и добиться устойчивых изменений. Мы видим растущий запрос на глубину проработки решений, и в ответ усиливаем консалтинговую функцию. Назначение Анастасии — шаг в сторону системного подхода. Это не просто изменение структуры — это инвестиция в рост NPS, насыщение проектов ресурсами и повышение качества клиентского опыта», — сказала Ксения Степанова.

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