Строительная отрасль сможет обучиться ИИ с помощью курса от ДОМ.РФ и МИФИ

Цифровая академия ДОМ.РФ в партнёрстве с НИЯУ МИФИ запускает новый курс повышения квалификации «Искусственный интеллект: технологии для строительства, бизнеса и работы». Уникальный отраслевой онлайн-формат посвящён основам применения искусственного интеллекта в девелоперском бизнесе.

Первый поток стартует 24 апреля. Курс подойдёт руководителям, специалистам и представителям органов власти и подведомственных организаций в области строительства, девелопмента, архитектуры и недвижимости, а также молодым специалистам, студентам и всем, кто заинтересован в применении ИИ в строительстве и бизнесе, хочет разобраться аспектах его использования, освоить основные термины и ИИ-инструменты для решения как личных, так и профессиональных задач.

«Искусственный интеллект революционным образом преображает строительную отрасль, делая её работу эффективной и прозрачной. По разным оценкам, сегодня порядка трети всех компаний в сфере девелопмента применяют инструменты ИИ. И наша задача как института развития – способствовать масштабированию этой технологии различными способами. Одним из них является обучение и развитие кадров, ведь именно люди являются движущей силой любого прогресса. Мы рассчитываем, что курс, созданный в партнёрстве с одним из сильнейших технических вузов страны, поможет желающим освоить базовые знания в сфере ИИ и начать его применение в реальных кейсах», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Экспертами курса выступают специалисты ДОМ.РФ, возглавляющего экспертную группу Минстроя России по развитию применения технологий искусственного интеллекта в строительстве, а также ведущие преподаватели и специалисты Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

«Сотрудничество с ДОМ.РФ, выступающим единым институтом развития в жилищной сфере, позволило разработать образовательную программу курса, соответствующую актуальным требованиям рынка и интегрирующую передовые практики в области искусственного интеллекта, используемые в строительной отрасли. Мы уверены, что наш совместный курс станет важным шагом в повышении квалификации профильных специалистов, а также поможет широкой аудитории понять, как технологии искусственного интеллекта могут быть эффективно применены не только в сфере строительства и архитектуры, но и в бизнесе и повседневной деятельности», — отметил директор Центра MEPHIUS ИИКС НИЯУ МИФИ Владислав Самойлов.

Обучение будет проводиться по трём направлениям: строительство, бизнес и личные задачи. В блоке «Строительство» слушатели познакомятся с дайджестом задач, которые решает ИИ на различных этапах девелоперского цикла, узнают про успешные кейсы и отечественные решения в отрасли. Блок «Бизнес» содержит краткое руководство по внедрению ИИ в бизнес-процессы компании: как выбрать подходящее решение на рынке, нужна ли команда разработки, какие ресурсы потребуются и какие этапы предстоит пройти для успешной интеграции технологий. Раздел «Личные задачи» расскажет, как ИИ может использоваться для оптимизации рутинных процессов и освободить время для стратегических задач.

Длительность программы составляет 42 академических часа. Обучение проходит полностью онлайн, что позволяет обучаться в удобное время с любого устройства. Программа включает кейсовые задания по применению ИИ, видеолекции, дополнительные материалы для самостоятельного изучения, презентации и тестирование для закрепления знаний. Курс рассчитан на 2 месяца, а доступ к материалам сохраняется ещё на 1 месяц после его завершения.

Обучение максимально практикоориентированное: участники разработают дорожную карту внедрения ИИ в бизнес-процессы, получат кейс-бук с актуальными решениями для строительной отрасли и сформируют персональный портфель ИИ-инструментов для работы и личных задач. По завершении обучения выдается сертификат ДОМ.РФ и удостоверение о повышении квалификации НИЯУ МИФИ.

Узнать подробности о курсе и записаться можно по ссылке наш.дом.рф/академия/искусственный-интеллект.