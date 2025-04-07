CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Выручка «АЛМИ Партнер» увеличилась почти на 50% и превысила 1 млрд рублей

По итогам 2024 г. «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, нарастил выручку на 46%. Основными драйверами развития стали флагманские продукты компании — операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис», которые пользуются устойчивым спросом на рынке на фоне усиления трендов импортозамещения и технологической независимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

По итогам 2024 г. выручка «АЛМИ Партнер» превысила отметку в 1 млрд руб., в то время как аналогичный показатель в 2023 г. составил 700,7 млн руб. Увеличилась и чистая прибыль компании. В 2024 г. она составила 590 млн руб., что на 11% выше показателя 2023 г. (531 млн руб).

Корпорации и государственные организации, в том числе и образовательные учреждения, понимают критическую роль, которую играет информационная безопасность и технологическая независимость в нынешних условиях. Клиенты «АЛМИ Партнер» расширяют использование ПО компании в филиалах и дочерних структурах.

«Рост выручки в 2024 г. и уверенные перспективы на 2025 г. обусловлены повышением доверия к нашим продуктам. Наша операционная система и офисный пакет востребованы даже в условиях высокой конкуренции. Это результат слаженной работы команды разработки и коммерческой службы, которая эффективно продвигает наши решения. В начале 2025 г. мы вывели на рынок новые версии – "АльтерОС 2025" и "АльтерОфис 2025", которые значительно расширяют функциональные возможности для пользователей», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

В 2025 г. компания планирует дальнейший рост выручки, при этом увеличив инвестиции на разработку продуктов и развитие каналов продаж.

«Реализация имеющегося спроса на новые продукты "АЛМИ Партнер" и поддержка Минцифры в части выполнения указов Президента России по импортозамещению позволят нам продолжить органический рост финансовых показателей и поддерживать необходимый уровень инвестиций в дальнейшее развитие флагманских продуктов», — сказал Михаил Лебедев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай нанес мощный удар по производству электроники во всем мире. Ограничен экспорт редкоземельных металлов

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес

Чипмейкер №1 в России ищет специалиста по китайскому языку

Власти убеждают россиян отказаться от услуг иностранных хостинг-провайдеров: Они могут в любой момент разорвать сотрудничество

Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153