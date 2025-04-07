Выручка «АЛМИ Партнер» увеличилась почти на 50% и превысила 1 млрд рублей

По итогам 2024 г. «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, нарастил выручку на 46%. Основными драйверами развития стали флагманские продукты компании — операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис», которые пользуются устойчивым спросом на рынке на фоне усиления трендов импортозамещения и технологической независимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

По итогам 2024 г. выручка «АЛМИ Партнер» превысила отметку в 1 млрд руб., в то время как аналогичный показатель в 2023 г. составил 700,7 млн руб. Увеличилась и чистая прибыль компании. В 2024 г. она составила 590 млн руб., что на 11% выше показателя 2023 г. (531 млн руб).

Корпорации и государственные организации, в том числе и образовательные учреждения, понимают критическую роль, которую играет информационная безопасность и технологическая независимость в нынешних условиях. Клиенты «АЛМИ Партнер» расширяют использование ПО компании в филиалах и дочерних структурах.

«Рост выручки в 2024 г. и уверенные перспективы на 2025 г. обусловлены повышением доверия к нашим продуктам. Наша операционная система и офисный пакет востребованы даже в условиях высокой конкуренции. Это результат слаженной работы команды разработки и коммерческой службы, которая эффективно продвигает наши решения. В начале 2025 г. мы вывели на рынок новые версии – "АльтерОС 2025" и "АльтерОфис 2025", которые значительно расширяют функциональные возможности для пользователей», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

В 2025 г. компания планирует дальнейший рост выручки, при этом увеличив инвестиции на разработку продуктов и развитие каналов продаж.

«Реализация имеющегося спроса на новые продукты "АЛМИ Партнер" и поддержка Минцифры в части выполнения указов Президента России по импортозамещению позволят нам продолжить органический рост финансовых показателей и поддерживать необходимый уровень инвестиций в дальнейшее развитие флагманских продуктов», — сказал Михаил Лебедев.