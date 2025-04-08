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Главой Yandex Cloud назначен Григорий Атрепьев

Yandex Cloud объявляет о новых назначениях в команде руководителей. Платформу возглавил Григорий Атрепьев — он перешел на эту должность с поста директора по продуктам Yandex Cloud. Операционным директором стал Александр Черников, который ранее отвечал за развитие бизнеса Yandex Cloud в России и СНГ. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Григорий Атрепьев работает в Yandex Cloud с момента создания платформы в 2018 г. Он присоединился к ней в роли архитектора облачных решений — специалиста, который проектирует и организует работу ИТ-систем в облаке. Под руководством Григория в Yandex Cloud были сформированы команды облачных архитекторов, технических аккаунт-менеджеров и инженеров. Это позволило платформе динамично расширять продуктовый портфель и оказывать клиентам всестороннюю помощь в любых задачах — от создания облачной ИТ-архитектуры до внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. В качестве руководителя Yandex Cloud Григорий будет формировать стратегию платформы и развивать экосистему B2B-продуктов, в том числе решения on-premises и продукты на базе ИИ.

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Yandex Cloud
Григорий Атрепьев

Александр Черников присоединился к Yandex Cloud в 2019 г. В его зону ответственности входило развитие направления по работе с клиентами и масштабирование коммерческого блока. Под его руководством в 2022–2024 гг. выручка платформы выросла почти в семь раз — до 19,8 млрд руб. В должности операционного директора Александр продолжит растить бизнес облачной платформы и новых направлений Yandex Cloud, а также развивать взаимоотношения с клиентами и партнерами.

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Yandex Cloud
Александр Черников

Платформа Yandex Cloud входит в Yandex B2B Tech — подразделение «Яндекса», которое развивает решения для корпоративного сектора. Yandex Cloud объединяет более 70 сервисов, в том числе сервисы информационной безопасности и управления данными, решения для разработчиков и продукты для работы с технологиями искусственного интеллекта.

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