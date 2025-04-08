CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Каждый третий работодатель предлагает в качестве бонуса проценты от продаж

В условиях растущей конкуренции за квалифицированные кадры компании активнее используют гибкие системы мотивации. По данным аналитиков «Авито Работы», в марте 2025 г. количество вакансий с упоминанием бонусов в виде процента от продаж увеличилось на 31% год к году. Особенно заметен рост в пяти ключевых отраслях, таких как продажа и обслуживание автомобилей, розничная и оптовая торговля, искусство и развлечения, где работодатели готовы увеличивать оклад за счет дополнительных выплат за результат. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Авторынок лидирует по динамике подобных предложений — в марте 2025 г. в сфере продаж и обслуживания автомобилей вакансий с бонусными условиями стало в 3,2 раза (+220%) больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения здесь достигают 102 536 руб. в месяц при фиксированном графике, без учета бонусной части. В открытых позициях наиболее часто встречаются вакансии менеджеров по продажам (+85%) — работодатели активно ищут специалистов для работы с полным циклом: от продажи автотранспорта и спецтехники до реализации запчастей.

Сфера розничной и оптовой торговли в марте 2025 г. тоже продемонстрировала значительную динамику вакансий — предложений с бонусами стало в 3,1 раза (+213%) больше. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников составляет 54 367 руб. в месяц. Особенно вырос спрос на флористов (+23%), что можно объяснить подготовкой к 8 Марта — традиционно самому горячему периоду для цветочного бизнеса. Работодатели делают ставку на мотивационные программы, чтобы максимизировать продажи в пиковый сезон. Вместе с тем продолжает расти спрос и на кассиров (+4%) с бонусной системой оплаты — компании активно внедряют гибкие системы мотивации для сотрудников, непосредственно влияющих на выручку.

Сфера искусства и развлечений, где за год число вакансий с бонусами в виде процента от продаж утроилось (+204%), предлагает соискателям в среднем 50 008 руб. в месяц без учета бонусов. Здесь наибольшую активность работодатели проявляют в поиске фотографов (+40%) для мероприятий и барменов (+36%) для ночных заведений и кинотеатров.

av1.jpg

Сферы деятельности со средней предлагаемой зарплатой (фиксированный график, руб.), Россия, март 2025

«Компании все чаще прибегают к бонусным системам оплаты, чтобы повысить привлекательность вакансий. Это особенно актуально в сферах с высокой конкуренцией за клиентов, где вознаграждение напрямую зависит от эффективности работы сотрудников. Такой подход позволяет работодателям не только привлекать, но и удерживать квалифицированных специалистов, мотивируя их на достижение лучших результатов. В результате выигрывают обе стороны: сотрудники получают дополнительные выплаты за активную работу, а компании — рост продаж и повышение качества клиентского сервиса», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай нанес мощный удар по производству электроники во всем мире. Ограничен экспорт редкоземельных металлов

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес

Чипмейкер №1 в России ищет специалиста по китайскому языку

Власти убеждают россиян отказаться от услуг иностранных хостинг-провайдеров: Они могут в любой момент разорвать сотрудничество

Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153