Каждый третий работодатель предлагает в качестве бонуса проценты от продаж

В условиях растущей конкуренции за квалифицированные кадры компании активнее используют гибкие системы мотивации. По данным аналитиков «Авито Работы», в марте 2025 г. количество вакансий с упоминанием бонусов в виде процента от продаж увеличилось на 31% год к году. Особенно заметен рост в пяти ключевых отраслях, таких как продажа и обслуживание автомобилей, розничная и оптовая торговля, искусство и развлечения, где работодатели готовы увеличивать оклад за счет дополнительных выплат за результат. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Авторынок лидирует по динамике подобных предложений — в марте 2025 г. в сфере продаж и обслуживания автомобилей вакансий с бонусными условиями стало в 3,2 раза (+220%) больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения здесь достигают 102 536 руб. в месяц при фиксированном графике, без учета бонусной части. В открытых позициях наиболее часто встречаются вакансии менеджеров по продажам (+85%) — работодатели активно ищут специалистов для работы с полным циклом: от продажи автотранспорта и спецтехники до реализации запчастей.

Сфера розничной и оптовой торговли в марте 2025 г. тоже продемонстрировала значительную динамику вакансий — предложений с бонусами стало в 3,1 раза (+213%) больше. Средний уровень предлагаемых зарплат для новых сотрудников составляет 54 367 руб. в месяц. Особенно вырос спрос на флористов (+23%), что можно объяснить подготовкой к 8 Марта — традиционно самому горячему периоду для цветочного бизнеса. Работодатели делают ставку на мотивационные программы, чтобы максимизировать продажи в пиковый сезон. Вместе с тем продолжает расти спрос и на кассиров (+4%) с бонусной системой оплаты — компании активно внедряют гибкие системы мотивации для сотрудников, непосредственно влияющих на выручку.

Сфера искусства и развлечений, где за год число вакансий с бонусами в виде процента от продаж утроилось (+204%), предлагает соискателям в среднем 50 008 руб. в месяц без учета бонусов. Здесь наибольшую активность работодатели проявляют в поиске фотографов (+40%) для мероприятий и барменов (+36%) для ночных заведений и кинотеатров.

Сферы деятельности со средней предлагаемой зарплатой (фиксированный график, руб.), Россия , март 2025

«Компании все чаще прибегают к бонусным системам оплаты, чтобы повысить привлекательность вакансий. Это особенно актуально в сферах с высокой конкуренцией за клиентов, где вознаграждение напрямую зависит от эффективности работы сотрудников. Такой подход позволяет работодателям не только привлекать, но и удерживать квалифицированных специалистов, мотивируя их на достижение лучших результатов. В результате выигрывают обе стороны: сотрудники получают дополнительные выплаты за активную работу, а компании — рост продаж и повышение качества клиентского сервиса», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».