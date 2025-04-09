MANGO OFFICE отчитался об использовании российскими компаниями своего решения Контакт-центр за 2024 год

Продажи омниканальной платформы на российском рынке выросли на 36%. Рост общего количества обращений внутри колл- и контакт-центров составил 65%

Российский рынок контакт-центров активно развивается.

Один из его главных трендов – рост популярности текстовых каналов: мессенджеров, соцсетей и чатов. Их доля в решении Контакт-центр MANGO OFFICE выросла на 80% за 2024 год.

За год количество компаний-клиентов, которые используют голосовых и текстовых роботов в Контакт-центре MANGO OFFICE увеличилось на 42%. А продажи этих инструментов выросли на 103% в денежном выражении.

В 2024 году число кастомизаций омниканального решения увеличилось на 55%. Этот процесс позволяет бизнесу наиболее эффективно встроить цифровой продукт в свою IT-инфраструктуру и адаптировать под конкретные задачи.

Также аналитики MANGO OFFICE выявили несколько ключевых трендов:

Молодое поколение предпочитает текстовые коммуникации. Компании начинают перестраивать под него свой сервис. Автоматизация позволяет снизить нагрузку на операторов, оптимизировать фонд оплаты труда и ускорить обработку обращений. Бизнес старается оптимизировать расходы без «просадки» эффективности. Крупные компании и Enterprise-сегмент всё чаще кастомизируют Контакт-центр MANGO OFFICE под свою специфику.

Это позволяет компаниям выстраивать клиентский сервис с учётом особенностей своих процессов и требований.

MANGO OFFICE Александр Шикинов, MANGO OFFICE

Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:

«В 2025 году клиенты ждут от компаний удобных, быстрых и качественных коммуникаций.

Бизнес вынужден постоянно поддерживать и контролировать высокий уровень клиентского сервиса.

Только такой подход позволит выиграть конкуренцию за покупателя. И увеличить прибыль.

Топ-менеджеры понимают, что клиент воспринимает общение с представителем компании как неотъемлемую часть продукта. Он оценивает качество услуг вместе с качеством коммуникаций.

Поэтому бизнес начинает активнее внедрять цифровые решения для отслеживания всех взаимодействий сотрудников и покупателей».