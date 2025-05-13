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«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

«Яндекс» приобрел группу компаний «Домиленд», разрабатывающую технологическую платформу для девелоперов и управляющих компаний. Ранее компанией владела группа «Самолет».

«Яндекс» приобрел «Домиленд»

«Яндекс» приобрел 100% в группе компаний «Домленд», разрабатывающую платформу в сегменте PropTech (технологии для цифровизации жилой недвижимости). Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Сумма сделки не разглашается.

Что «Яндекс» будет делать с «Домилендом»

Как пояснили в «Яндексе», «Домиленд» является одной из крупнейших платформ в сфере технологических решений для девелоперов и управляющих компаний. В рамках сделки «Яндекс» полностью консолидирует все активы «Домиленда», включая основную ИТ-платформу и совместные проекты. которые «Домиленд» развивал совместно с девелоперской группой «Самолет».

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Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика
«Яндекс» приобрел группу компаний «Домиленд», разрабатывающую технологическую платформу для девелоперов и управляющих компаний

В «Яндексе» рассчитывают, что сделка позволит развивать сервисы для жителей с опорой, с одной стороны, на технологии «Яндекса» в области физтеха, доставки, такси, электронной коммерции и «умного дома», с другой стороны - на экспертизу «Домиленда» по цифровизации жилой недвижимости. При этом команда основателей проекта во главе с Дарьей Вороново продолжит работу в «Яндексе» с сохранением бренда «Домиленд».

Какие сервисы предлагает «Домиленд» и кто ими пользуется

На платформе «Домиленд» доступно 30 продуктов по модели SaaS (Software as a Service). Клиентами группы являются крупные девелоперы: «Самолет», «Дострой», А1011, «Брусника», MR Group, Level Group, Vesper и др. ИТ-решения «Домиленда» использует более 1 млн жителей.

Продукты «Домиленда» разделены на четыре направления. «Витрина» - сервис для покупателей, дольников и жителей по поиску и покупке недвижимости. «Сервисы ЖКХ» - сервисы для жителей и управляющих компаний: аварийно-диспетчерская служба, счета за жилищно-коммуникальные услуги, показания приборов учета, учет рабочего времени, охрана, общие собрания собственников, новости и опросы. «Электронная коммерция» - маркетплейс услуг, локальная доска объявлений, афиша мероприятий, сервисы по аренде для покупателей и жителей. «Смарт системы» дистанционное управление омофонами, камеры, СКУД (системы контроля и управления доступом), паркингом, а также «умная квартира» для жителей.

Структура группы «Домиленд»

Основной юридическое лицо «Домиленд» - ООО «Клиентский сервис». По данным базы «Контур.Фокус», компания была создана в 2017 г.

Гендиректор «Платформы Домиленд» (другой компания группы «Домленлд») Дарья Воронова получила в ней 80%, гендиректор ООО «Клиентский сервис» Кирилл Воронов - 20% (возможно, речь идет о родственниках).

В 2017 г. 30% долю в компании получил Михаил Беляев. В 2019 г. его доля сократилась до 19%, по 17% получили Тарас и Денис Лепетюка (возможно, речь идет о братьях). Доля Дарьи Вороновой к этому моменту сократилась до 26%, Кирилла Воронова - до 19%.

В 2019 г. ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв» (структура группы ВТБ) стала контролирующим участником ООО «Клиентский сервис» с долей в 55%, в 2021 г. эта доля увеличилась до 75,6%. Доля Дарьи Вороновой сократилась до 14%, Кирилла Воронова - до 10%.

В 2022 г. доля ВТБ перешла к группе «Самолет». затем - к ООО «Самолет Резерв» («дочка» группы «Самолет»). С мая 2025 г. 99,99% в ООО «Клиентский сервис» принадлежат ООО «Технояк» - «дочке» МКПАО «Яндекс». Оставшаяся 0,01% принадлежат другой структуре «Яндекса» - ООО «Яндекс.Доставка Холдинг».

ООО «Платформа Домиленд» была создана в 2022 г. и первоначально принадлежала ее гендиректору Дарье Вороновой. В мае 2025 г. она стала 100% «дочкой» ООО «Клиентский сервис», то есть она тоже вошла в периметр сделки с «Яндексом». В 2024 г. выручка ООО «Платформа Домиленд» составила 224,7 млн руб., чистая прибыль - 72,7 млн руб.

Также объектом сделки стала еще одна компания - ООО «Маркет Плюс». Она была создана в 2023 г. Ее единоличными владельцами поочередно были Кирилл Воронов и Дарья Воронова. Затем 70% в компании приобрело ООО «Самолет Гостеприимство» (структура группы «Самолет»), 30% осталось у Дарьи Вороновой. В апреле 2025 г. 100% в ООО «Маркет Плюс» было консолидировано ООО «Самолет Гостеприимство», затем эта доля перешла к ООО «Технояк».

Игорь Королев

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