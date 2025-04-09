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Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли

«Авито Работа» провела опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, какие преимущества они видят в работе в торговле. Опрос показал, что больше всего респонденты ценят в этой сфере возможность выбрать гибкий график работы (41%) и получать дополнительный доход благодаря подработкам (35%). Среди плюсов опрошенные также назвали возможность влиять на размер дохода за счет премий за выполнение плана и объемы продаж (32%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Как показывают данные опроса, работа в ритейле привлекает респондентов не только возможностью начать карьеру без опыта и специальной подготовки (27%), но и перспективами профессионального роста (25%), стабильностью сферы (25%), а также достойным уровнем оплаты труда (25%).

Согласно результатам опроса, почти половина (49%) россиян так или иначе связаны со сферой торговли: 16% работают в ней сейчас, 23% имели такой опыт в прошлом, а 10% временно приостановили или завершили карьеру в этой отрасли.

Интересно, что среди опрошенных до сих пор работают в торговле 41% представителей массовых специальностей, треть (33%) топ-менеджеров и 28% руководителей отделов, а также 22% квалифицированных офисных специалистов.

26% опрошенных готовы рассмотреть трудоустройство в ритейле или e-commerce в будущем. При этом 24% россиян в целом не планируют искать новую работу, а для еще 17% респондентов не важна сфера деятельности, так как при поиске работы они больше ориентируются на условия труда и должность.

Наибольший интерес к трудоустройству в торговле проявляют топ-менеджеры (37%), руководители подразделений (33%), а также специалисты массовых (34%) и офисных профессий (30%). Среди всех возрастных групп чаще всего о желании работать в торговле заявляли респонденты 35-44 и 25-34 лет (по 31%), а также молодежь 18-24 лет (30%).

Несмотря на преимущества, многие респонденты отмечают и барьеры, мешающие им рассматривать карьеру в торговле. Главными причинами отказа от работы в этой сфере опрошенные назвали высокий уровень стресса и постоянное общение с клиентами (37%), низкую заработную плату (34%), а также конфликтные ситуации и негативное отношение клиентов (31%).

Россиян, ушедших из торговли или никогда не работавших в этой отрасли, также попросили назвать условия, которые могут побудить их вернуться или попробовать себя в этой сфере. Основными условиями стали увеличение заработной платы (50%), возможность работать по гибкому графику или удаленно (40%) — причем этот фактор оказался значительно важнее для женщин (46%), чем для мужчин (34%). Для многих важным условием также оказались стабильность и надежность компании (34%).

При этом представления о работе в торговле формируются в основном через личные контакты: 35% респондентов признались, что их мнение зависит от общения с уже работающими в отрасли людьми, а 33% опираются на собственный опыт. Реже на мнение респондентов влияли анализ вакансий и собеседования в компаниях (13%), социальные сети, мемы и форумы (10%), статьи в СМИ, новости, обзоры и исследования рынка труда (8%). 30% опрошенных россиян признались, что мало знают о работе в торговле.

«Ритейл оказывает колоссальное влияние на рынок труда в России. Исследование «Авито Работа» показало, что почти половина россиян так или иначе связаны со сферой розничной торговли: 16% работают в ритейле сейчас, более 30% имеют такой опыт. Это значит, что работа розничных компаний над производительностью труда людей, над обучением и развитием талантов вносит значительный вклад в экономику всей страны. Центром объединения этих усилий в ритейле становится Чемпионат розничных профессий. Первый национальный финал соревнований пройдет 18 и 19 апреля в Москве на ВДНХ и объединит топ-100 профессионалов из более 25 городов России. Силами государственных структур, бизнес-ассоциаций и лидеров розничного рынка, таких как «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «Спар», «Азбука вкуса», «Чижик» формируется социальный лифт для талантов, система подготовки и оценки опережающих стандартов производительности труда и качества услуг», — сказал Алексей Филатов, основатель «Академии ритейла».

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