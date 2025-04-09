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Выручка «Тантор Лабс» в 2024 г. увеличилась в 4,7 раза

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») опубликовала финансовые итоги 2024 г. Выручка разработчика достигла 1,4 млрд руб., превысив в 4,7 раза показатель за 2023 г., который равнялся 295 млн. Клиентская база расширилась более чем втрое, а прирост общей выручки по продуктам экосистемы без учета СУБД Tantor составил 7,4 раза год к году. Особенно высоким спросом пользовались лицензии на платформу Tantor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Такое улучшение финансовых показателей обусловлено расширением продуктовой линейки вендора, а также активным внедрением его решений в организациях из ключевых отраслей экономики. В 2024 г. количество продуктов и их редакций выросло с 6 до 16, что позволило удовлетворить потребности широкого круга клиентов в энергетике, финансах, телекоммуникациях и госсекторе.

«Тантор Лабс» продемонстрировала опережающие темпы роста по сравнению с российским рынком систем управления базами данных. Ключевым фактором успеха стало создание целостной экосистемы управления корпоративными данными, которая охватывает четыре основных направления: высокопроизводительные СУБД, платформу управления БД, централизованное управление данными (Tantor DLH) и машины баз данных Tantor XData.

«Прошедший год стал знаковым для нашей компании. Мы значительно расширили экосистему продуктов, вывели на рынок уникальные решения и укрепили лидерские позиции в сегменте СУБД. Особая гордость — запуск первой отечественной машины баз данных, что подтверждает потенциал и высокий уровень отечественных технологий в области управления данными», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

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