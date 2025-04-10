«Человечек», «отфидбэчить» и «я тебя услышал»: какие слова и фразы больше всего бесят россиян на работе

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди соискателей и выяснила, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у них наибольшее раздражение. Исследование проводилось с 17 по 25 марта 2025 г. среди 2,6 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Среди самых раздражающих слов первое место заняли «человечек», «задачка» и другие в уменьшительно-ласкательной форме – это отметили 24% опрошенных. На втором месте слово «засинкаться», а также его вариации «синк» и «синкануться» – 21%. Третье место занимает «вкусный» (в контексте, не касающемся еды, например, «вкусный дизайн») с 17%.

Далее следуют «мэтч» и «смэтчиться» (16%), а также «апрувить» и «заапрувить» (15%). Слово «крайний» (в значении «последний») также отметили 15% респондентов, в то время как «услышимся» и «фидбэк» (или «отфидбэчить») раздражают 14% опрошенных. Англицизм «асап» (от английского as soon as possible) и слово «токс» вызывают раздражение у 13%.

Наибольшее неприятие уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36%), тогда как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22%). «Засинкаться» вызывает наибольшее недовольство у работников закупок (28%), а «вкусный» раздражает каждого четвертого управленца среднего или высшего звена (24%), но только 18% менеджеров по продажам и HR-специалистов.

Среди устойчивых фраз лидирует «Я вас (тебя) услышал» – 24% респондентов поделились, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. На втором месте выражение «ретроградный Меркурий» (как объяснение рабочих проблем) с 19%, на третьем – «Надо было вчера» (17%). В топ-10 также попали «Я на колле», «Все так делают», «От слова “совсем”».

При этом фраза «Я вас (тебя) услышал» женщин раздражает больше, чем мужчин (27% против 22%). Объяснение проблемных ситуаций на работе «ретроградным Меркурием» вызывает наибольший негатив у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), наименьший – у кадров из сферы туризма и общепита (10%). На выражение «Надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы (35%), тогда как в других профессиях этот показатель не превышает 26%.