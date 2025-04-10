Каждая вторая компания теряет сотрудников из-за конкурентов

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, как часто происходят увольнения в российских компаниях и по каким причинам сотрудники принимают решение об уходе. В 47% компаний увольнения происходят как минимум раз в месяц. В 19% организаций сотрудники увольняются раз в квартал, в 13% — раз в полгода, и только в 21% — не чаще одного раза в год. В 90% случаев решение об увольнении принимает сам сотрудник, и лишь в 10% — работодатель. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1092 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России.

При этом программы офбординга (организация плавного завершения работы) есть в 55% компаний. В остальных случаях увольнение проходит без специального процесса передачи дел, что часто тормозит на работу команды.

Большинство компаний стараются понять, почему люди уходят: 62% опрошенных всегда анализируют причины увольнений, еще 30% — время от времени (зависит от позиции сотрудника). И только 8% совсем не занимаются этим.

Среди основных причин ухода — предложение от конкурентов с более выгодными условиями (49%), личные обстоятельства (45%), невысокая зарплата по сравнению с рынком (44%) и перегрузка работой (39%). Также сотрудники часто увольняются из-за несоответствия обязанностей ожиданиям (34%), отсутствия карьерного роста (32%) и конфликтов с руководителем (20%).

Большинство работодателей сохраняют лояльность к бывшим сотрудникам: 74% компаний готовы снова принять их на работу, если появится подходящая вакансия.

«Результаты исследования показывают, что ключевым фактором текучести кадров остаются не только финансовые условия, но и нематериальные аспекты работы. Сотрудники уходят, если не видят перспектив, чувствуют постоянную перегрузку или не получают обратной связи от руководства. Это указывает на необходимость комплексного подхода к удержанию персонала: важно не только предлагать конкурентную зарплату, но и формировать понятную систему развития, заботиться о балансе между работой и личной жизнью, выстраивать открытые и доверительные отношения внутри команды. Компании, которые регулярно анализируют причины увольнений, получают важную информацию о внутренних проблемах, на которые можно оперативно реагировать. Например, внедрение программы офбординга помогает не просто корректно завершить сотрудничество, но и получить честную обратную связь. А готовность работодателя вернуть уволившегося сотрудника говорит о гибком подходе и умении сохранять профессиональные связи — это важный показатель зрелости HR-процессов в компании», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».