Потенциал ИИ в решении рабочих задач выше всего оценивают операторы кол-центров, маркетологи и PR-менеджеры

Как оценивают возможности ИИ применительно к своей работе представители разных профессий? Выше потенциал нейросетей оценивают операторы контактных центров, маркетологи и пиарщики. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За два года количество россиян, полностью исключающих возможность выполнения рабочих задач искусственным интеллектом, сократилось с 24% до 18%. Каждый шестой сегодня считает, что современный ИИ способен взять на себя до 10% его профессиональных обязанностей, каждый пятый — от 10% до 25% обязанностей. Еще 17% уверены, что ИИ можно поручить от четверти до половины их задач. 11% считают, что компьютерные алгоритмы способны справиться с большей частью их обязанностей. В среднем же участники опроса оценили потенциал ИИ относительно выполнения их должностных обязанностей на 31%.

Согласно исследованию, мужчины больше доверяют новым технологиям. Судя по ответам представителей сильного пола, в среднем треть их обязанностей может выполнять ИИ, тогда как среди женщин этот показатель ниже — 29%.

Работники старше 45 лет демонстрируют наибольший скепсис в отношении замены их труда алгоритмами: каждый четвертый представитель (24%) уверен, что ИИ не способен выполнять его профессиональные обязанности. Молодые сотрудники до 35 лет относятся к технологиям значительно лояльнее — доля скептиков среди них в два раза меньше, чем среди старшего поколения.

Среди представителей распространенных профессиональных групп выше всего же потенциал ИИ применительно к своей деятельности оценивают операторы кол-центров (по их средним оценкам, нейросеть смогла бы выполнять более половины их рабочих обязанностей), однако каждый третий специалист контактных центров активно сопротивляется новым технологиям: «Клиентам важен человеческий эмоциональный отклик, чего ИИ пока обеспечить не может». Маркетологи считают возможным передать алгоритмам в среднем 38% своих рабочих функций, пиарщики — 36%.

Уже каждый второй россиянин пользуется нейросетями и успел составить о них свое мнение. За два года потенциал ИИ применительно к своим рабочим обязанностям стали выше оценивать не только операторы колл-центров, маркетологи и пиарщики, но и бухгалтеры, экономисты, продавцы. А вот мнение программистов о способностях современного ИИ ухудшилось: если в 2023 г. разработчики считали, что искусственный интеллект может выполнять в среднем 37% их функционала, то сейчас этот показатель снизился до 28%. «Возможности ИИ сильно преувеличены. Его еще учить и учить», — комментируют ИТ-специалисты.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 529

Время проведения: 3 марта – 3 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.