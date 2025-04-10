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«ВКонтакте» открывает набор Go-разработчиков для перехода на новую архитектуру

«ВКонтакте» запускает технологический проект по переводу соцсети на сервисную архитектуру и построению единой платформы разработки. Компания планирует привлечь больше 100 Go-разработчиков на проект. Они будут заниматься развитием современного технологического стека и писать новую архитектуру на языке программирования Go. Об этом CNews сообщили представители VK.

Переход на единую платформу разработки ускорит процесс создания новых продуктов. Она позволяет переиспользовать набор функций в нескольких продуктах компании, не задействуя дополнительные технологии.

«‎Go-разработчики усилят команду технической трансформации «ВКонтакте» для осуществления перехода на сервисную архитектуру. Участвуя в обновлении одного из самых крупных сервисов рунета, разработчики получат уникальный опыт и будут работать над стратегическими задачами. Нам важно создавать технические продукты, отвечающие трендам в разработке. Переход на новую архитектуру — один из таких проектов»‎, — сказал CTO «ВКонтакте» и бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

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