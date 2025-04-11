Корпус по ИИ и передовым технологиям открыт в университете SDU при содействии «Фридом Финанс» Тимура Турлова

В Университете SDU (Казахстан) состоялось открытие нового корпуса, посвящённого искусственному интеллекту и передовым технологиям. Корпус площадью 5,6 тысяч квадратных метров включает лаборатории искусственного интеллекта, исследовательские центры финтеха, образовательные зоны, интерактивные пространства для практических занятий, коворкинги и зоны отдыха. Строительство финансировал благотворительный фонд «Freedom Шапағат» от компании «Фридом Финанс», которую основал Тимур Турлов — известный предприниматель и руководитель холдинга.

Новый корпус позволит университету расширить образовательные программы и создать платформу для научных исследований, студенческих стартапов и международных проектов. Здесь также будут проводиться занятия по финансовой грамотности, инвестированию и трейдингу от экспертов Freedom Academy.

Участники церемонии открытия, включая министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека, основателя Freedom Finance Тимура Турлова и первого заместителя акима Алматинской области Нурлана Абдрахима, подчеркнули значимость проекта для технологического развития страны.

Саясат Нурбек отметил, что государство поддерживает инициативы, направленные на развитие науки и образования, и выразил уверенность в том, что SDU станет одной из основных площадок по подготовке специалистов, которые выведут Казахстан на передовые позиции в сфере цифровых технологий.

Это не первый проект холдинга Тимура Турлова в сфере образования. Ранее был открыт новый корпус школы IQanat в Боровом, оснащённый современными образовательными пространствами, такими как планетарий, амфитеатр, студия звукозаписи, ИТ- и STEM-лаборатории, библиотека, тренажёрный и фитнес-залы, шахматный клуб, мастерские для занятий гончарным делом и изобразительным искусством, а также коворкинги.

Также в рамках Меморандума о сотрудничестве по развитию единой образовательной платформы планируется организация работы по предоставлению бесплатного доступа педагогическим организациям ко всем необходимым цифровым образовательным решениям в Республике Казахстан. Ярким примером такого сотрудничества стал проект Freedom Finance и Suleyman Demirel University — программа Freedom Fintech Bootcamp, направленная на формирование junior специалистов по направлениям Data Science, ML и Data Engineering с последующей стажировкой на задачах холдинга. В рамках программы студенты получили практические лекции, воркшопы на базе SDU, поддержку менторов и развитие профессиональных навыков.

Принцип комплексной поддержки талантов «Фридом Финанс» применяет не только в образовательной сфере, но и в спорте. Так, в Караганде при поддержке Freedom Finance будет построена современная футбольная академия, где спортсмены будут иметь возможность повышать свой профессиональный уровень. Организация станет центром развития футбола в Казахстане, что позволит стране занять достойный уровень на международных состязаниях.